34 gadu vecumā pēkšņi miris vīrietis, kurš ar plastiskās ķirurģijas palīdzību centās līdzināties Kimai Kardašjanai
No plastiskās ķirurģijas atkarīgais influenceris miris pāragrā nāvē, un policija uzsākusi izmeklēšanu par viņam veiktajām kosmētiskajām procedūrām.
Džordans Džeimss Pārks - kurš pats sevi dēvēja par Lūpu karali un ir pazīstams ar apsēstību līdzināties realitātes TV zvaigznei Kimai Kardašjanai - 34 gadu vecumā negaidīti devies mūžībā.
Metropoles policija izsaukta uz “Canary Warf” rajonu Londonā pēc tam, kad saņemts ziņojums par bezsamaņā esošu vīrieti. Viņš pasludināts par mirušu notikuma vietā. Policija vēlāk aizturējusi 43 gadus vecu vīrieti un 52 gadus vecu sievieti uz aizdomu pamata par iespējamu noziegumu; abi atbrīvoti pret drošības naudu līdz turpmākai izmeklēšanai.
Policijas pārstāvis norādījis: "Viņa nāve pašlaik tiek uzskatīta par neskaidru... Taču atbildīgās amatpersonas pārskata informāciju, kas liecina, ka upuris, iespējams, bija veicis kosmētisko procedūru pirms nāves. Tas ir sākotnējais izmeklēšanas virziens."
Pārka māsa apstiprinājusi sēru ziņu sociālajos tīklos, rakstot: "Mūsu skaistais, smieklīgais un visbrīnišķīgākais Džordans Džeimss Pārks 2026. gada 18. februārī devies mūžībā. Mēs, kā ģimene, esam satriekti, šokēti un ar salauztām sirdīm."
Viņa piebilda: "Būs daži ļauni komentāri... bet, ja jūs pazināt Džordanu, jūs zināt, ka neviens no tiem, kas tiks rakstīts, nav patiess, un lūdzu, paturiet viņu savās sirdīs!"
Zināms, ka Pārks bija iztērējis vairāk nekā 130 000 sterliņu mārciņu kosmētiskajām procedūrām. Viņš savulaik piedalījies šovos "This Morning" un "Bodyshockers", kur runāja par savām vizuālajām pārvērtībām, bieži minot Kimu Kardašjanu kā iedvesmu, kam vēlas līdzināties.
Viņš bijis iepriekš arestēts – un atbrīvots bez apsūdzības – saistībā ar skaistumkopšanas terapeites Alises Vebas nāvi 2024. gadā, kura mira pēc brazīliešu dibena veidošanas procedūras, kuras laikā izmantoti šķidri materiāli.
Pēcnāves izmeklēšana vēl ir gaidāma, un izmeklēšana turpinās.