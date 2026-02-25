"Uzņēmēji mieram" labdarības spēka koncerts
Vakar, 24. februārī, atzīmējot četrus gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijas Nacionālajā operā notika fonda "Uzņēmēji mieram" rīkotais ...
FOTO: "Uzņēmēji mieram" spēka koncerts izskan ar rekordlielu ziedojumu - Ukrainas aizstāvju atbalstam saziedoti 1 450 000 eiro
Vakar, 24. februārī, atzīmējot četrus gadus kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijas Nacionālajā operā notika fonda "Uzņēmēji mieram" rīkotais labdarības spēka koncerts kampaņas "Aizved mani!" noslēgumā. Tajā piedalījās vairāk nekā 130 mākslinieku, un koncerta kulminācijā Ukrainas aizstāvju atbalstam tika saziedoti 1 450 000 eiro.
Uz skatuves kāpa vairāk nekā 130 mākslinieku, tostarp Artūrs Čukurs, Ansis Bētiņš, Aleksandrs Antoņenko, Reinis Zariņš, Andrejs Osokins, koris "Maska" diriģenta Jāņa Ozola vadībā, Rihards Zaļupe, Helvijs Fiņķis, grupa "Dzeltenie pastnieki", Kristīne Prauliņa un "RIGA Gospel Choir", Ivanna Katana un Raimonds Martinovs, Intars Busulis un "Abonementa orķestris", Jānis Lūsēns, Aija Vītoliņa, Zigfrīds Muktupāvels, grupa "The Sound Poets", "Kautkaili", Dons, kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Normunda Šnē vadībā, Uldis Marhilēvičs un Linda Leen, kā arī citi viesmākslinieki.
Koncertprogrammu papildināja epizodes no kinoprojekta "VARTA" īsfilmu cikla, kas balstīts uz patiesiem Ukrainas aizstāvju pieredzes stāstiem.
Labdarības kampaņa "Aizved mani!" tika uzsākta 2025. gada decembrī sadarbībā ar "McCann Riga" ar mērķi līdz kara gadadienai savākt līdzekļus ievainoto Ukrainas karavīru evakuācijai no frontes un kritiski svarīga aprīkojuma nodrošināšanai. Tā simboliskā izskaņa bija labdarības spēka koncerts.
Kampaņu iedvesmoja ievainota karavīra stāsts, kas atspoguļots arī emocionālajā video ar Ulda Marhilēviča dziesmu "Lūgums". Kampaņas laikā savāktie līdzekļi tiek novirzīti evakuācijas transportam, bezpilota zemes sistēmām, sakaru un energoapgādes risinājumiem, kā arī nakts redzamības aprīkojumam frontes mediķiem, lai palīdzība sasniegtu ievainotos pēc iespējas ātrāk.
Rekordliels sabiedrības un uzņēmēju atbalsts
Apzinoties situācijas nopietnību, stundu pirms koncerta sākuma pēc fonda "Uzņēmēji mieram" un "McCann Riga" iniciatīvas tika sasaukta Latvijas vadošo uzņēmēju ārkārtas sapulce. Tās laikā uzņēmēji vienojās par papildu 500 000 eiro ziedojumu Ukrainas aizstāvju glābšanai.
Pateicoties uzņēmēju, sabiedrības un partneru iesaistei, kampaņas laikā kopumā saziedoti 1 450 000 eiro – lielākais ziedojums atjaunotās Latvijas vēsturē Ukrainas aizstāvju atbalstam.
"Šis ir stāsts par karu, kas turpinās jau četrus gadus, un par cilvēkiem, kuri ik dienu riskē ar savu dzīvību. Mēs nedrīkstam nogurt un pierast. Atbalsts nedrīkst apstāties, jo tieši tas glābj dzīvības," uzsver fonda "Uzņēmēji mieram" direktore Laura Skrodele.
"Ārkārtīgi svarīgi ir atbalstīt iniciatīvas, kurām ir reāla nozīme cilvēku dzīvību glābšanā. Šī kampaņa pierāda, ka sabiedrība un uzņēmēji spēj apvienoties ļoti konkrētam mērķim," norāda "McCann Riga" pārstāvis Kristaps Siliņš.
Ziedot iespējams, zvanot pa tālruni 90006860 (viena zvana maksa – 4,27 EUR ar PVN).Tāpat ziedojumus iespējams veikt arī labdarības kampaņas mājaslapā.
Fonds "Uzņēmēji mieram" izveidots 2022. gadā kā Latvijas uzņēmēju brīvprātīga iniciatīva mērķtiecīga un praktiska atbalsta sniegšanai Ukrainai. Fonds sadarbojas ar Ukrainas militārajām un civilajām struktūrām un darbojas pēc principa – tiek darīts tikai tas, kas frontē ir reāli nepieciešams. Līdz šim fonds ir piegādājis transportu, aprīkojumu, tehnoloģijas un sniedzis atbalstu infrastruktūras atjaunošanai, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas uzņēmēju atbalsta punktiem Ukrainai.