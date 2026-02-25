"140 miljoni skatījumu un sadarbības piedāvājumu birums!” Joks neticami maina "TikTok" lietotājas dzīvi
Tas, kas sākās kā joks sociālajā tīklā “TikTok”, vienā mirklī pilnībā izmainīja satura veidotājas Romeo dzīvi. Dažu sekunžu gara dziesmiņa, kas sākotnēji tika radīta tikai izklaidei, pārvērtās milzīgā interneta hitā, piesaistīja pasaulslavenu zīmolu uzmanību un aizveda tās autoru pat līdz “Super Bowl” tribīnēm
Romeo, kura lieto vietniekvārdus "viņi", pirmo reizi kļuva virāla pagājušā gada decembrī, publicējot video, kurā dziedāja paša izdomātu reklāmas džinglu dzērienam "Dr Pepper": “Dr Pepper baby, it's good and nice — doo, doo, doo.”
@cookcritique @Dr Pepper @Romeo Congrats on bringing this collaboration to life!!!! This aired live during the college National Championship Game! #drpepperbaby #drpepper #commercial #nationalchampionship ♬ Cool Attitude (Vox) - Ah2
Video strauji uzkrāja skatījumus un galu galā piesaistīja arī paša zīmola uzmanību. Uzņēmums vēlāk iekļāva šo dziesmiņu jaunā reklāmā, kas 19. janvārī tika demonstrēta 2026. gada koledžu amerikāņu futbola čempionāta finālspēles laikā.
Romeo oriģinālais video “TikTok” platformā jau tuvojas 140 miljoniem skatījumu.
Pēc pirmā panākuma Romeo sāka veidot arī citus džinglus, tostarp kokosriekstu ūdens zīmolam “Vita Coco”. “Vita Coco, you'll go loco because it's so dang delicioso!” dzirdams lipīgajā video. Arī šī dziesmiņa kļuva populāra, ka rezultātā tā aizveda Romeo ne tikai ārpus “TikTok” algoritma, bet arī līdz vietai 2026. gada “Super Bowl”, kur viņu uzaicināja pats zīmols.
@romeosshow Spot Romeo Challenge! Bout to have a blast with @Vita Coco !!!! #vitacoco #vitacocopartner #jingle #themesong ♬ original sound - Romeo
“Vienmēr ir doma nonākt kaut kur tālāk nekā sākumā,” Romeo skaidro, kāpēc vispār nolēma publicēt video, vienlaikus atzīstot, ka nebija gaidījusi, ka viss notiks tik ātri.
Izrādās, mūzika Romeo dzīvē bijusi jau sen — bērnībā viņa dziedājusi baznīcas korī un vēlāk arī ņēmusi dalību muzikālajā teātrī. Arī šobrīd viņa raksta un izpilda savu mūziku, taču reklāmas džinglus iepriekš pat nebija apsvērusi. “Varbūt dziesmas, bet nekad džinglus. Es nezināju, ka cilvēki to vispār gribēs klausīties.”
Papildus dalībai “Super Bowl” viņas “Vita Coco” džingls tika demonstrēts milzu ekrānā Ņujorkas Taimskvērā, Romeo devās arī ceļojumā kopā ar “Hyundai” pēc dziesmiņas radīšanas auto zīmolam, bet komentārus viņa profilā atstājušas gan slavenības, gan uzņēmumi — no Čārlija Puta līdz “Microsoft” un pašam “TikTok”.
Lai gan džingli atnesuši slavu, Romeo vēlas attīstīt arī citus projektus — stand-up komēdiju un eksperimentālu mūziku. Sociālajos tīklos viņa sevi uzskata arī par mentālās veselības aizstāvi un cenšas neļaut virālajai slavai kļūt pārāk nospiedošai.