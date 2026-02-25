Vašingtona pieprasījusi Ukrainai paturēt vienu īpatnēju lietu prātā, uzbrūkot Krievijas infrastruktūrai
ASV Valsts departaments, reaģējot uz pagājušajā gadā notikušo Ukrainas jūras dronu uzbrukumu Kaspijas cauruļvadu konsorcija terminālim Krievijas ostā Novorosijskā, aicinājis Ukrainu atturēties no uzbrukumiem ar ASV interesēm saistītiem mērķiem, sacīja Ukrainas vēstniece Vašingtonā Olha Stefaņišina.
Runājot saistībā ar Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā ceturto gadadienu, vēstniece teica, ka pēc uzbrukuma ASV Valsts departaments vērsās pie Ukrainas, "jo tas skāra Amerikas un Kazahstānas ekonomiskās intereses".
Viņa sacīja, ka šajā jautājumā bijis Vašingtonas demaršs. Stefaņišina atteicās precizēt, vai viņa tikusi izsaukta uz Valsts departamentu un kāda bijusi Ukrainas reakcija, raksta "Reuters".
Stefaņišina norādīja, ka runa nav par aicinājumu Ukrainai atturēties no uzbrukumiem Krievijas militārajai un enerģētikas infrastruktūrai. "Tas bija saistīts ar to, ka tur ir skartas Amerikas ekonomiskās intereses," viņa sacīja.
Caur Novorosijsku, izmantojot Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli, tiek eksportēta Kazahstānas nafta. Naftas ieguvē Kazahstānā ir iesaistīta ASV naftas kompānija "Chevron", kurai pieder 15% Kaspijas cauruļvadu konsorcija akciju.