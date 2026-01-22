VVD atklāj neatļautu atkritumu dedzināšanu Aconē
8. janvārī Valsts vides dienests (VVD), veicot pārbaudi, konstatēja, ka nesaistītā objektā, kas atrodas Granīta ielā 31k-6, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, notiek nelikumīga atkritumu dedzināšana. Tika pamanīta intensīva melnu dūmu veidošanās, kā rezultātā VVD pieņēma lēmumu nekavējoties veikt kontroli minētajā objektā.
Pārbaudes laikā tika fiksēts, ka objektā vienlaikus trijos ugunskuros tiek dedzināti dažāda veida atkritumi, tostarp sadzīves atkritumi, koksne, plastmasa un nolietotas riepas. Tāpat tika konstatēta neatbilstoša atkritumu uzglabāšana - objektā atradās nešķiroti būvniecības atkritumi, azbesta šīferis, betona un metāla atkritumi.
“Šāda veida pārkāpumi rada būtisku apdraudējumu gan videi, gan cilvēku veselībai. Atkritumu dedzināšana izraisa gaisa piesārņojumu ar kaitīgām vielām, tostarp smagajiem metāliem un bīstamām ķimikālijām, un ir stingri aizliegta. VVD seko līdzi šādiem pārkāpumiem un nekavējoties rīkojas, lai novērstu draudus videi un sabiedrības veselībai,” uzsver VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.
Pašlaik tiek noskaidrota fiziskā vai juridiskā persona, kas ir faktiski atbildīga par nelikumīgo atkritumu dedzināšanu. Pēc apstākļu noskaidrošanas atbildīgā persona tiks saukta pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
VVD uzsver, ka ne visas darbības, kas rada ietekmi uz vidi, ir VVD kompetencē. Sodoša rakstura procedūras par sadzīves atkritumu neatbilstošu apsaimniekošanu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību deleģētās institūcijas, tostarp pašvaldības policija.
Vienlaikus VVD atgādina, ka ikvienam ir iespēja ziņot par vidē novērotiem pārkāpumiem un piesārņojumu, zvanot uz Vides SOS tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni “Vides SOS”, pārliecinoties, ka viedtālrunī ir instalēta tās jaunākā versija.