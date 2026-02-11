Janvārī Babītes un Salas pagastos savāc vairāk nekā 23 tonnas atkritumu
Janvārī divu dienu izbraukuma akcijas laikā Mārupes novada Babītes un Salas pagastā savāktas 23,18 tonnas dažādu veidu atkritumu. Akciju organizēja vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide”, piedāvājot iespēju bez maksas atbrīvoties no nederīgajām elektroiekārtām, lielgabarīta un sadzīvē radītiem bīstamajiem atkritumiem.
22. un 23. janvārī akcijas laikā tika savāktas 14,58 tonnas vecu mēbeļu un lielgabarīta atkritumu, 5,68 tonnas nolietotas elektrotehnikas un 2,92 tonnas riepu. Iedzīvotāju aktīvā iesaiste un akcijas rezultāti uzskatāmi apliecina sabiedrības gatavību rīkoties atbildīgi ar nolietotajām lietām un apsaimniekot atkritumus videi draudzīgi.
Iespēja akcijas laikā bez maksas nodot lielgabarīta atkritumus un nolietoto elektrotehniku Mārupes novadā tiek nodrošināta četras reizes gadā. Nākamā iespēja izbraukuma akcijā nodot lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā būs 18., 19. un 20. martā. Savukārt Babītes un Salas pagastā iespēja atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem un nederīgās elektrotehnikas nākamreiz akcijas veidā būs aprīlī.
Arī ikdienā “Eco Baltia vide” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” nodrošina Mārupes novada klientiem iespēju pieteikties uzkrāto elektroiekārtu (apjomā virs 40 kg) izvešanai no dzīvesvietas.