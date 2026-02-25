Kremlis aizliedzis Krievijas kanāliem atspoguļot ar Ukrainu saistītas tēmas
Pilnīgi visiem Krievijas valsts televīzijas kanāliem ir aizliegts ziņot par kara ceturto gadadienu.
Otrdien, 24. februārī, kad karš pret Ukrainu pārsniedza četru gadu robežu, Kremļa kontrolētie Krievijas federālie televīzijas kanāli pilnībā izslēdza jebkādu pieminēšanu par četru gadu laika posmu.
Netika pārraidīta neviena tieša atsauce uz konflikta ilgumu. Militārā operācija, kas tika iecerēta kā zibenskarš pret Ukrainu, cieta neveiksmi un pārvērtās brutālā, ilgstošā karā, demonstrējot Putina nopietno kļūdu attiecībā uz Ukrainu. Tā ziņo "Agenstvo" žurnālisti, kas uzraudzīja Krievijas televīzijas kanālus. Kontrasts ir īpaši pārsteidzošs uz iebrukuma pirmo mēnešu fona, kad notikumi tika pasniegti kā ātra un gandrīz garantēta "uzvara". Pēc četriem gadiem pati nepieciešamība apspriest laika grafikus un rezultātus oficiālajai televīzijai ir kļuvusi par "neērtu patiesību".
Neērts konteksts
Pat stāstos, kas formāli bija saistīti ar notikumiem Ukrainā un starptautisko reakciju, kanāli izvairījās no galvenā skaidrojuma: kāpēc tieši šis datums kļuva ziņu vērts.
Ziņojumi tika pārraidīti, bet bez vārdiem, kas neizbēgami atgādinātu skatītājiem par ieilgušo karu un tā sekām. Ārvalstu politiķu citātu selektīva rediģēšana tikai pastiprināja šo sajūtu. Frāzes, kas tieši norāda uz konflikta būtību un izmaksām, tika izņemtas no ētera. Rezultātā auditorija saņēma dienas momentuzņēmumu bez galvenā semantiskā fokusa.
Toksiska tēma iekšpolitikas dienaskārtībai
Šādu klusēšanu ir grūti uztvert citādi kā reakciju uz tēmas jutīgumu pašā Krievijā. Kremļa propaganda solīja ieņemt Kijivu trīs dienās. Karš, kas tika uztverts kā zibenskarš, ir pārvērties par ieilgušu un nogurdinošu konfliktu. Uz šī fona gadadiena vairs nav attaisnojums grandioziem paziņojumiem un ir kļuvusi par riskantu ziņu sižetu.
Atteikšanās to tieši pieminēt šķiet kā mēģinājums izvairīties no koncentrēšanās uz jautājumiem, kas neizbēgami rodas skatītāju prātos. Šādos brīžos tieši vārdu trūkums kļūst par galveno ziņu faktu.