"Ar policiju kopā braucām un jokojām" - Zināms, kur šobrīd atrodas no Latvijas izraidītais krievu vēsturnieks Laņkovs
Krievu vēsturnieks un speciālists Korejas jautājumos Andrejs Laņkovs tika aizturēts Rīgā 24. februārī un izraidīts no valsts uz nenoteiktu laiku.
Pašlaik zinātnieks jau atrodas Tallinā, kur viņam ir plānota lekcija. Par saviem piedzīvojumiem Rīgā Andrejs Laņkovs pastāstīja BBC.
"Oficiālajos dokumentos nekādi paskaidrojumi nav. Policija atveda mani uz migrācijas pārvaldi. Viņi bija ļoti laipni un labvēlīgi. Skaidri saprata, ka notiek kaut kas dīvains, bet viņi pildīja pavēli. Tas viss ir ievilcies, jo es negribēju kontaktēties ar valsts iestādēm līdz advokātu ierašanās, viņu meklējumi aizņēma diezgan daudz laika," sacīja Laņkovs.
"Mani iesēdināja policijas automašīnā un mēs jautri, runājot ar policiju, kas mani eskortēja, jokojot par to, ka tagad man nāksies dzert "Vana Tallinn" (alkoholisks dzēriens), nevis "Rīgas Balzāmu" pārskatāmā nākotnē, aizbraucām līdz robežai. Tur varēja uzreiz pārsēsties mašīnā, kas aizveda mani uz Tallinu. Tas būtībā arī viss."
Profesors ticis aizturēts lekcijas laikā. Lekcijas tēma bijusi "Ziemeļkoreja: Ko grib un no kā baidās augšas". Aizturētais pēc tam nogādāts imigrācijas dienestā.
Lekcijas rīkotāji informējuši, ka aizturēšanas iemesls esot Laņkova iekļaušana melnajā sarakstā.
Laņkovam ir Krievijas un Austrālijas pilsonība. Latvijas varasiestādes notikušo pagaidām nav komentējušas.
Laņkovs ir pazīstams speciālists Ziemeļkorejas jautājumos, vēstures doktors, Seulas Kunmina universitātes profesors. Krievijas tiesa viņam piespriedusi sodanaudu par darbību tā dēvētajā nevēlamajā organizācijā.