Autovadītājus aicina vēl nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu
foto: LETA/Sintija Zandersone
Valsts policija aicina nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu.
Sabiedrība

Autovadītājus aicina vēl nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Neskatoties uz to, ka svētdien, 1. martā, beidzas laika periods, kad transportlīdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, Valsts policija aicina autovadītājus nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu.

Autovadītājus aicina vēl nesteigties ar ziemas rie...

Likumsargi vērš uzmanību, ka, lai gan brīvdienās gaisa temperatūra vietām varētu pakāpties virs nulles atzīmes, visā valsts teritorijā joprojām saglabājas ziemīgi laikapstākļi. Gaisa temperatūra ir pietiekami zema, lai drošiem braukšanas apstākļiem piemērotākas būtu tieši ziemas riepas.

Tā kā pavasara sākumā laikapstākļi ir ļoti mainīgi un ceļi daudzviet joprojām var būt apledojuši un slideni, policija aicina autovadītājus nesteigties ar riepu nomaiņu.

Vienlaikus Valsts policija atgādina, ka laika posmā no 1. maija līdz 1. oktobrim Latvijā ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē ar transportlīdzekļiem, kuru riepas ir aprīkotas ar radzēm.

Tēmas

Valsts policijaLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa