Valsts policija aicina nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu.
Sabiedrība
Šodien 16:30
Autovadītājus aicina vēl nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu
Neskatoties uz to, ka svētdien, 1. martā, beidzas laika periods, kad transportlīdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām, Valsts policija aicina autovadītājus nesteigties ar ziemas riepu nomaiņu.
Likumsargi vērš uzmanību, ka, lai gan brīvdienās gaisa temperatūra vietām varētu pakāpties virs nulles atzīmes, visā valsts teritorijā joprojām saglabājas ziemīgi laikapstākļi. Gaisa temperatūra ir pietiekami zema, lai drošiem braukšanas apstākļiem piemērotākas būtu tieši ziemas riepas.
Tā kā pavasara sākumā laikapstākļi ir ļoti mainīgi un ceļi daudzviet joprojām var būt apledojuši un slideni, policija aicina autovadītājus nesteigties ar riepu nomaiņu.
Vienlaikus Valsts policija atgādina, ka laika posmā no 1. maija līdz 1. oktobrim Latvijā ir aizliegts piedalīties ceļu satiksmē ar transportlīdzekļiem, kuru riepas ir aprīkotas ar radzēm.