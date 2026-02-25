Raivis Ansons tiek pazemināts uz ECHL
foto: Edijs Pālens/LETA
Latvijas hokeja izlases kandidāts Raivis Kristiāns Ansons.
Raivis Ansons tiek pazemināts uz ECHL

Latvijas uzbrucējs Raivis Ansons no Amerikas Hokeja līgas (AHL) kluba Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" nosūtīts uz Austrumkrasta hokeja līgas (ECHL) vienību Vīlingas "Nailers", ziņo komanda.

24 gadus vecais Latvijas uzbrucējs savainojuma dēļ uz ledus nav kāpis kopš janvāra sākuma.

Šosezon Ansons AHL aizvadījis 25 spēles, kurās izcēlies ar sešiem (2+4) punktiem, sešām soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -1.

"Penguins" ar 75 punktiem 53 spēlēs AHL Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem otro pozīciju.

