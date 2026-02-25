Latvijas hokeja izlases kandidāts Raivis Kristiāns Ansons.
Hokejs
Šodien 16:41
Raivis Ansons tiek pazemināts uz ECHL
Latvijas uzbrucējs Raivis Ansons no Amerikas Hokeja līgas (AHL) kluba Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" nosūtīts uz Austrumkrasta hokeja līgas (ECHL) vienību Vīlingas "Nailers", ziņo komanda.
24 gadus vecais Latvijas uzbrucējs savainojuma dēļ uz ledus nav kāpis kopš janvāra sākuma.
Šosezon Ansons AHL aizvadījis 25 spēles, kurās izcēlies ar sešiem (2+4) punktiem, sešām soda minūtēm un negatīvu lietderības koeficientu -1.
Forwards Raivis Ansons and Nolan Renwick, as well as defensemen Emil Pieniniemi and Scooter Brickey have been reassigned to the @WheelingNailers.https://t.co/aJLAJz83n1 pic.twitter.com/LeBAlHpVHe— Wilkes-Barre/Scranton Penguins (@WBSPenguins) February 24, 2026
"Penguins" ar 75 punktiem 53 spēlēs AHL Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem otro pozīciju.