Māte paņēma dvīnītes no bērnudārza un pamanīja neparastus uzrakstus uz viņu mugurām
Katra dvīņu mamma zina, ka reizēm var sajukt, kura ir kura. Kad austrāliete Natālija atveda savas meitas mājās no bērnudārza, viņu gaidīja pārsteigums – audzinātājas bija atradušas drošu veidu, kā atšķirt meitenes.
Četru bērnu mamma Natālija no Jaundienvidvelsas vietnē "TikTok" dalījās ar video, kas ātri vien sasniedza vairāk nekā ceturtdaļmiljonu skatījumu.
Kad viņas dvīņu meitas Feija un Teja atgriezās mājās no bērnudārza, Natālija pamanīja ko neparastu – audzinātājas bija uzrakstījušas meiteņu vārdus uz viņu mugurām.
Natālija nesadusmojās, gluži pretēji – situācija viņai šķita ļoti jautra. "Es to pamanīju apmēram stundu pēc atgriešanās mājās un vienkārši sāku smieties. Manuprāt, tas bija ļoti mīļi," viņa atceras.
Acīmredzot audzinātājām bija grūtības atšķirt meitenes, tāpēc viņas izvēlējās drošāko risinājumu, lai rotaļu vai ēdienreižu laikā nesajauktu vārdus.
Natālija atzina, ka pirms meitu pirmās dienas bērnudārzā bija nedaudz satraukusies, taču šī cilvēcīgā un humoristiskā pieeja palīdzēja viņai atslābt un mazināt spriedzi.
Interesanti, ka video nepalika nepamanīts arī pašiem šī stāsta dalībniekiem. Nākamajā rītā, kad Natālija ieradās bērnudārzā, viņu sagaidīja nedaudz neveikla, bet jautra saruna. Audzinātājas uzreiz atzinās, ka jau redzējušas šo ierakstu.
"Viņas uzreiz pateica, ka noskatījušās video. Tas bija mazliet mulsinošs, bet vienlaikus ļoti smieklīgs brīdis mums visiem," dalījās mamma.
Kā atšķirt identiskus dvīņus?
Zem video izvērtās aktīva diskusija – vecāki un pedagogi dalījās ar savām metodēm, kā droši atšķirt dvīņus.
Daudzi vecāki apzināti ģērbj bērnus dažādu krāsu apģērbā – piemēram, vienu vienmēr zilā, otru sarkanā.
Kāds komentētājs pastāstīja, ka pēc vecāku lūguma izšuj bērnu vārdus uz krekliem, lai nebūtu jāizmanto flomāsters uz ādas.
Dažos bērnudārzos tiek izmantotas krāsainas aprocītes vai speciālas uzlīmes.