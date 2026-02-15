Avārija uz Ķekavas apvedceļa: gāzes noplūdes dēļ iesaistīti plaši spēki, tostarp armija; satiksme būs slēgta ilgi. FOTO
Lai koordinētu sestdien uz Ķekavas apvedceļa notikušās avārijas, kurā iesaistīts gāzes vedējs, seku likvidēšanu un nepieciešamo resursu iesaisti, notikuma vietā izveidots operatīvais štābs, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Anete Strazdiņa.
Operatīvajā štābā iekļauti pārstāvji no VUGD, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts policijas, SIA "Latvijas propāna gāze", AS "Sadales tīkls", Ceļu satiksmes drošības direkcijas, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", pašvaldības policijas, kā arī kravas automašīnas vadītājs. Notikuma vietā piesaistīti arī Nacionālie bruņotie spēki.
Ugunsdzēsēji glābēji turpina darbu avārijas vietā, un satiksme šajā Bauskas šosejas posmā aizvien ir bloķēta.
VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) brīdināja, ka satiksmes atjaunošanai, visticamāk, būs vajadzīgs samērā ilgs laiks - vismaz vairākas stundas.
Kā ziņots, svētdienas rītā notikuša smaga ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir bloķēta satiksme pa Ķekavas apvedceļu abos virzienos, informēja LVC.
Avārija notikusi Bauskas šosejas (A7) 18. kilometrā jeb Ķekavas apvedceļa posmā starp Katlakalnu un Rīgas apvedceļu, tuvāk Rīgas apvedceļam.
Kā informēja Valsts policijā (VP), Ķekavas novadā notikusi astoņu automašīnu sadursme, no kurām seši ir vieglie transportlīdzekļi un divi - kravas. Sadursmes rezultātā viens kravas transportlīdzeklis - gāzvedējs - nobraucis no ceļa uzbēruma un apgāzies.
Kā papildināja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD), no kravas automašīnas cisternas notiek gāzes noplūde.
Valsts vides dienesta iesaiste avārijas seku likvidēšanā neesot nepieciešama.
Aculiecinieki vēsta, ka avārijas vietā šorīt satiksmi apgrūtinājusi bieza periodiska migla, turklāt spīdējusi spoža saule.
Negadījuma vietu ir iespējams apbraukt caur Ķekavu vai pa citiem ceļiem.