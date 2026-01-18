Preiļos notikusi sadursme starp busiņu un “Škoda Octavia”, ziņo “Sadursme.lv”.
VIDEO: fiksēts brīdis, kad busiņš Preiļos izraisa baisu avāriju - auto ielido grāvī
Preiļos notikusi sadursme starp busiņu un “Škoda Octavia”, ziņo “Sadursme.lv”.
Tiek norādīts, ka sadursme notikusi ap plkst. 16.00 krustojumā. Busiņa vadītājs, ignorējot "STOP" zīmi, šķērsoja krustojumu pilnā ātrumā. Sadursmes rezultātā "Škoda Octavia" ielidoja grāvī.
Cietušais skaidro, ka, lai izvairītos no trieciena, viņš mēģināja strauji paātrināties. Viņš arī norāda, ka pie busiņa stūres atradies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, un pēc viņa rīcībā esošās informācijas soda punkti vainīgajam netika piemēroti, vēsta "Sadursme.lv".