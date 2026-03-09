Dzēsti šogad pirmie kūlas ugunsgrēki.
Šodien 09:41
Latvijā reģistrēti šī gada pirmie kūlas ugunsgrēki
Aizvadītajās trijās diennaktīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) nācās dzēst valstī pirmos kūlas ugunsgrēkus, informēja VUGD.
Piektdien Latvijā reģistrēts šī gada pirmais kūlas ugunsgrēks - Talsu novada Roja pagastā dega pērnā zāle 400 kvadrātmetru platībā. Izsaukums saņemts plkst. 14.36, un nepilnas stundas laikā ugunsgrēks likvidēts.
Aizvadītajās trijās diennaktīs dzēsti jau pieci kūlas ugunsgrēki.
VUGD atgādina - kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība. Tā var radīt apdraudējumu cilvēka veselībai un dzīvībai, kā arī nodara būtisku kaitējumu apkārtējai videi.