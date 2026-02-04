Četri Zemgales policisti slēpuši kolēģa atbildību par avārijas izraisīšanu
Iekšējās drošības birojs (IDB) janvāra otrajā pusē aizdomās par bezdarbību un dienesta viltojumu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās aizturēja četras Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes amatpersonas, informēja VP.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka policisti, iespējams, tīši nepildīja tiem uzliktos pienākumus un dienesta dokumentos iekļāva patiesībai neatbilstošus faktus, lai palīdzētu citai VP amatpersonai izvairīties no likumā paredzētās atbildības par ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanu.
Savukārt VP amatpersona, kura izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, ir aizturēta aizdomās par policistu uzkūdīšanu uz bezdarbību, proti, valsts amatpersonai pēc likuma un uzliktā uzdevuma veicamo darbību neizdarīšanu.
IDB veica procesuālās darbības, kuru laikā atrada un izņēma priekšmetus saistībā ar izmeklējamajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Noziedzīgajos nodarījumos iesaistītajām policijas amatpersonām ir personu, kurām ir tiesības uz aizstāvību, statuss un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp trim amatpersonām piemērots aizliegums ieņemt noteiktu amatu VP.
Noziedzīgais nodarījums atklāts ciešā sadarbībā ar VP, kas IDB sniedza sākotnējo informāciju par iespējamo noziedzīgo nodarījumu.
Izmeklēšanas interesēs patlaban papildu informācija netiek sniegta.