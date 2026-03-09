Glābēji Jelgavā palīdzējuši nokļūt krastā Lielupes ledū ielūzušam cilvēkam.
112
Šodien 10:21
Jelgavā glābēji palīdzējuši krastā nokļūt ledū ielūzušam cilvēkam
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) glābēji svētdien Jelgavā palīdzējuši nokļūt krastā cilvēkam, kurš bija ielūzis ledū.
Kā informēja VUGD, ielūzušais pats spēja izkļūt no ūdens atpakaļ uz ledus, bet glābēji viņu nogādāja krastā.
VUGD aicina nepaiet vienaldzīgi garām bērniem vai pusaudžiem, kuri slidinās pa nedrošo ledu. Viņi jābrīdina par bīstamību un jāaicina kāpt nost no ledus.
Ja redzams, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana pa tālruni 112.