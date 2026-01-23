Cietuši trīs likumsargi - policija atklāj sīkākas detaļas par notikušo avāriju uz Salu tilta. VIDEO
Rīgā ceturtdienas vakarā satiksmes negadījumā cietušas piecas personas, tostarp trīs Valsts policijas amatpersonas, informēja Valsts policijā.
Ceturtdien ap plkst. 20 policija uz Salu tilta, Kārļa Ulmaņa gatvē, pamanīja "BMW" markas automašīnu ar ārvalstu reģistrācijas numurzīmēm, kuras vadītājs veicis rupju ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Policija nolēma auto apturēt un dienesta automašīnai ieslēdza bākugunis. Vienlaikus veikta vadītāja personības un transportlīdzekļa pārbaude informācijas sistēmās.
Pēc veiktās pārbaudes likumsargi nolēma pārbraukt uz citu vietu ar zemāku satiksmes intensitāti, taču to nepaspēja izdarīt, jo tobrīd kāds cits "BMW" markas automašīnas vadītājs ietriecās ar ieslēgtām bākugunīm stāvošajā auto, kā rezultātā policijas automašīna ietriecās arī iepriekš apturētajā "BMW" mašīnā.
Satiksmes negadījumā cieta piecas personas, tostarp trīs Valsts policijas amatpersonas. Visi cietušie nogādāti medicīnas iestādē.
Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, pieprasīti videoieraksti un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.