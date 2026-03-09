Atklāta balsošana par “Muzikālā banka” jaunās sezonas dziesmām
Šodien, 9. martā, sākas balsošana par Latvijas Radio 2 dziesmu aptaujas "Muzikālā banka” 2025. gada sezonas kompozīcijām. Šis ir aptaujas 27. gads, un šajā sezonā "Muzikālās bankas” seifos noguldītas jau vairāk nekā 30 spēcīgas pašmāju mākslinieku radītas dziesmas.
"Jaunā aptaujas sezona ir veiksmīgi atklāta un jau pēc pirmajām noguldītajām dziesmām redzams, ka konkurence šogad būs patiešām sīva. Es novēlu ikvienam Latvijas mūziķim radīt dziesmas, kas spēj uzrunāt tieši un personiski. Lai šī gada "Muzikālās bankas” seifs pildās ar izcilu un bagātīgu muzikālo saturu, kas vēl ilgi skanēs radio ēterā un klausītāju sirdīs,” vēl Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš.
Mūziķi un klausītāji aicināti iesūtīt jaunas dziesmas "Muzikālās bankas” aptaujai, rakstot uz muzikalabanka@lr2.lv. Ziņai jāpievieno dziesmas MP3 vai WAV fails, informācija par tās autoriem, preses relīze un fotogrāfija.
"Muzikālā banka” ir Latvijas Radio 2 rīkota aptauja, kurā jau 26 gadus klausītāji noteikuši vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Visa gada garumā klausītāju balsojums vietnē www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli "Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.
"Muzikālās bankas 2025” noslēguma ceremonijas finālbalsojumā klausītāji savas iemīļotākās dziesmas sarindojuši šādā secībā: pirmo vietu ieguva Dons ar dziesmu "Tuvums”, otro vietu – grupa "Sudden Lights” ar dziesmu "Lai tev apnīk skumt”, savukārt trešajā vietā ierindojās Miks Galvanovskis ar dziesmu "Kad izdzisīs”.
