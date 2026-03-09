112
Šodien 10:08
VIDEO: noplēsa un vilka kā lupatu: policija meklē vīrieti, kurš Rīgā apgānīja Ukrainas karogu
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē video redzamo vīrieti, kas šā gada 13. februārī Rīgā, Aleksandra Čaka ielā, bojāja Ukrainas valsts karogu.
Valsts policija aicina aplūkot video un atsaukties ikvienu, kurš atpazīst tajā redzamo vīrieti vai zina ziņa iespējamo atrašanās vietu! Informēt policiju iespējams, zvanot pa tālruņa numuru 20269280 vai 112!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.