“Jūs esat Latvijas aģents?” Maskavā Kremļa aktīvistiem pieaug aizdomas pret Ruslanu Pankratovu - viņš esot “nodevis” Gapoņenko drošības iestādēm
Kuriozā stilā (pārpeldot upi, kā pats saka) no Latvijas tiesas uz Krieviju aizmukušajam Kremļa aktīvistam Ruslanam Pankratovam dzīve Maskavā varētu palikt sarežģītāka. Domubiedri ir pamanījuši – bez viņa iesaistes Latvijas puse, visticamāk, nebūtu uz 10 gadiem cietumā ielikusi krievu aktīvistu Aleksandru Gapoņenko. Un šiem domubiedriem ir jautājumi...
Tos, cita starpā, video-intervijas laikā bijušajam Rīgas domniekam un “Saskaņa” biedram Pankratovam uzdeva cits Kremlim uzticīgi kalpojošs pārbēdzējs no Latvijas – Aleksejs Stefanovs.
Saruna acīmredzami iefilmēta tā, lai abi iesaistītie izskatītos mierīgi, savākti un gatavi soli pa solim kliedēt bažas par Pankratova aizdomīgajām darbībām pirms Aleksandra Gapoņenko saukšanas pie atbildības.
Taču vērotājam no malas ir labi redzams, ka Stefanova jautājumi Ruslanam Pankratovam ir visnotaļ uzstājīgi. Šāda nostāja ir vērojama ne vien šajā “Youtube” publicētajā intervijā, bet arī citos Krievijas aktīvistu apdzīvotos interneta pagrabos – īpaši “Telegram” grupās, kur Pankratovu nereti nolād kā “ienaidnieka aģentu”.
Ko izdarīja Pankratovs?
Tie, kuri sekoja līdzi Latvijā dzīvojošā Kremļa aktīvista-veterāna Aleksandra Gapoņenko aizturēšanai, apsūdzēšanai un notiesāšanai, atcerēsies, ka pamatā visam bija Gapoņenko dalība Maskavā pērn notikušajā pseidozinātniskā konferencē "Krievu etnocīds Baltijas valstīs", ko organizēja "NVS valstu institūts". Tajā tika izteikti aicinājumi likvidēt latviešus un Baltijas valstis.
Par Gapoņenko dalību šajā pasākumā plašāka publika uzzināja tieši pateicoties videoklipiem, kurus internetā publicēja Ruslans Pankratovs. Drīz vien – tieši pirms gada, 13. februārī – Gapoņenko aizturēja Valsts drošības dienests (VDD), šī gada sākumā viņš tika notiesāts.
Piespriestais sods, ņemot vērā apstākļus, varētu tikt uzskatīts par liktenīgu. Aleksandrs Gapoņenko šobrīd ir 71 gadu vecs, un turpmākos 10 gadus – tieši pateicoties Pankratova sagādātajai publicitātei – viņš pavadīs aiz restēm.
Aktīvists notikušajā vaino “hakerus”
Intervijā ar Stefanovu Pankratova attaisnojumi un situācijas skaidrojumi, maigi sakot, izklausās neveikli.
“Pēc tā visa parādījās versija, ka es speciāli esmu šo informāciju [video, kurā redzams Gapoņenko] ievietojis internetā. Tās ir muļķības un es negrasos nemaz taisnoties – es pat nezinu, kā man to izdarīt? Protams, mēs visi pārdzīvojam... tas, kā tas notika [Gapoņenko identificēšana, aizturēšana] ir neticama neveiksme,” stāsta manāmi satraucies Pankratovs.
Te arī jāpiebilst, ka intervētajam Stefanovam ar notiesāto Gapoņenko, tāpat kā virknei citu Kremļa aktīvistu, gadu gaitā bija izveidojušās ļoti ciešas attiecības.
Tikmēr Ruslans Pankratovs vienmēr ir salīdzinoši mazāk zināms, lielākoties vienpatis Krievijas atbalstītāju, aktīvistu aprindās. Sarunas turpinājumā viņš arī taisnojas, ka tie, kuri vēršas pret viņu šādā veidā, ir “uzķērušies” uz viņa personības nomelnošanas kampaņu.
Kādā brīdī Pankratovs vēl arī netieši uzsver, ka ir ne vien Krievijas interešu aizstāvis-aktīvists, bet arī šādas ievirzes pasākumu organizators. Kopumā gan iezīmējas aina, ka no Latvijas aizmukušais propagandists izmisīgi mēģina izvairīties no tumšajiem mākoņiem, kas virs viņa tēla savelkas Maskavā.
Ne mazāk šaubīgi vietējo acīm droši vien izskatās arī Pankratova apgalvojums, ka viņš pats “Youtube” video ar Gapoņenko nemaz nelika. Iepriekš pat abiem esot bijusi vienošanās, ka to nedarīs. Vainīgi esot “hakeri”.
Taču video parādījās un vajadzēja vien nepilnu gadu, lai tajā redzamais “profesors” kā domubiedri sauc Gapoņenko, nonāktu aiz restēm līdz savai 81 dzimšanas dienai.
Pankratovu iegāž arī bijušais “cīņubiedrs”
Droši vien ne pārāk labi izskatās arī tas, ka Pankratovs dzīvojot Krievijā regulāri kritizē varasiestāžu darbu un attieksmi pret tiem, kuri vēlas sekot viņa piemēram un pārcelties, pārbēgt uz dzīvi agresorvalstī.
Saruna starp Stefanovu un Pankratovu drīz vien sāk vairāk izklausīties nevis pēc intervijas ar draudzīgu Krievijas pasaules aizstāvi, bet drīzāk viegli maskētas Pankratova nopratināšanas.
Īsi pirms šī video savu viedokli iekš “Youtube” publicēja arī Latvijā dzīvojošais kādreizējais Pankratova “cīņubiedrs”, partijas biedrs, aktīvists Einārs Graudiņš. Savā video Graudiņš norādīja, ka Pankratovs gadiem ir “nīdis Gapoņenko un arī Tatjanu Ždanoku”. Iemesls – tiem “Krievijā bijis gan statuss, gan naudas avoti, bet Pankratovam – nekā no tā”.
Krievija nikna par Gapoņenko likteni
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas rajona tiesa janvāra beigās prokremliskajam aktīvistam Aleksandram Gapoņenko par palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, kā arī par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu piesprieda brīvības atņemšana uz desmit gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
To, ka Pankratova darbību rezultātā “no trases noņemts” būtisks un aprindās respektēts aktīvists, pamanīja arī Krievijas augstākās varas struktūras.
“Mēs kategoriski nosodām šo uz acīmredzami melīgām, safabricētām apsūdzībām balstīto politizēto spriedumu, kuru pieņēma Latvijas marionešu tā saucamā tiesu sistēma pēc valdošā režīma pasūtījuma,” 30. janvārī paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova.