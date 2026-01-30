"Fašisti! Gestapovieši!": Krievija reaģē uz prokremliskā aktīvista Gapoņenko notiesāšanu Latvijā
Parasti Krievija nekavējas paust sašutumu par jebkādiem sev netīkamiem Baltijas valstu lēmumiem un reizēm tos izsaka jau avansā. Šoreiz pēc triju dienu domāšanas Krievija Ārlietu ministrija paziņoja, cik ļoti tā nosoda prokremliskā aktīvista Aleksandra Gapoņenko notiesāšanu un atskaņoja nodrāzto plati par “fašistiem”.
Daži lapsas dēvē Gapoņenko par politisko ieslodzīto. Smieklīgi. Par Gapoņenko iestājušies viņa saimnieki. Teroristiskas valsts ĀM pārstāve Marija Zaharova sākusi vāvuļot par "gestapo praksi" Latvijā.— Leonīds Jākobsons (@Jakobson_L) January 30, 2026
#Latvija #Gapoņenko #Zaharova #hibrīdkarš #terorismavalsts pic.twitter.com/lmWTUm7mAx
“Mēs kategoriski nosodām šo uz acīmredzami melīgām, safabricētām apsūdzībām balstīto politizēto spriedumu, kuru pieņēma Latvijas marionešu tā saucamā tiesu sistēma pēc valdošā režīma pasūtījuma,” 30. janvārī paziņoja Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova.
“Sevišķi traģiski izskatās tas, ka cietumā iemests cilvēks ar jau sliktu veselību, cienījamā vecumā, kurš nespēs saņemt atbilstošu medicīnisko palīdzību pilnā apmērā,” paziņoja Krievijas ārpolitikas seja. “10 gadu brīvības atņemšana zinātniekam, kuram ir 71 gads un nepieciešama regulāra medicīniskā palīdzība, ir juridiska terora akts un mēģinājums apklusināt tos, kuri saka patiesību. Viss tas atgādina vissliktākās gestapo prakses, kas, šķiet, ir tik tuvas savā būtībā neofašistiskajai Latvijas valdošajai kliķei.”
"Barbariskās izrēķināšanās ar Gapoņenko mērķis ir apklusināt jebkādu jau daudzus gadus Latvijā valsts līmenī īstenotā etnocīda politikas kritiku, turklāt par represiju upuriem kļūst tikai un vienīgi krievvalodīgāas diasporas pārstāvji," kā ložmetējs turpināja bērt Zaharova, turpinot stāstīt kā Latvijā vajā Krieviju, krievu kultūru, krievus.
Vēl vairāk, Latvija likumus izmanto, lai iznīcinātu citādi domājošos, — turklāt "nevis vienkārši iznīcina citādu viedokli, bet tieši citādi domājošos". "Latvija raida skaidru signālu, jebkāda valsts politikas kritika tiks kvalificēta kā noziegums," gluži kā spogulī skatīdamās dārdēja Zaharova.
Jau ziņots, ka Rīgas rajona tiesa 27. janvārī Gapoņenko par palīdzību ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, kā arī par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu piesprieda brīvības atņemšana uz desmit gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Prokuratūrā aģentūrai LETA teica, ka prokurore ir apmierināta ar tiesas spriedumu, viņas ieskatā tas ir pamatots un tiesisks. Arī tiesas debatēs prokurore lūdza noteikt tieši tādu galīgo sodu, kā tas ir spriedumā. Spriedumu apsūdzētais varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Savukārt advokāte Imma Jansone paziņoja, ka lūgs tiesai sagatavot pilnu spriedumu un pēc iepazīšanās ar tajā izklāstītajiem motīviem spriedums tiks pārsūdzēts. Gapoņenko, kurš joprojām atrodas apcietinājumā, savu vainu neatzīst.
Jau ziņots, ka Gapoņenko apsūdzēts par personu grupā veiktām darbībām, kas vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, kā arī par palīdzības sniegšanu ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu.
Apsūdzētais 2025. gada februārī attālināti pieslēdzās "NVS valstu institūta" Maskavā rīkotajai publiskajai diskusijai "Krievijas tautiešu etnocīds Baltijas valstīs" un uzstājās ar runu, kuras laikā pauda mērķtiecīgu atbalstu Krievijas veidotajai agresīvajai diasporas atbalsta politikai un slavināja "NVS valstu institūta" un savu ieguldīto darbu publiskas informācijas sagatavošanā par it kā krievu apspiestību Latvijā.
Kā uzskata prokuratūra, apsūdzētais arī apzināti pauda patiesībai neatbilstošus un paša izdomātus apgalvojumus ar mērķi latviešus attēlot kā naidīgi noskaņotus pret Latvijā dzīvojošajiem krieviem, tostarp par it kā notiekošu krievu vajāšanu, aizliegumu runāt krievu valodā un krievvalodīgo skolu slēgšanu, kā pret krieviem veiktu etnocīdu. Ar šādu nomelnojošu informāciju par Latvijas valsti apsūdzētais sekmēja Krievijas ģeopolitiskās intereses, kas mērķtiecīgi vērstas pret Latviju un Baltijas valstīm kopumā.
Tāpat viņš norādīja, ka viens no risinājumiem etnocīda pret krieviem apturēšanai var būt Krievijas iebrukums Baltijā, tostarp Latvijā, kam ne vien jāgatavojas, bet arī savlaicīgi jānodrošina ideoloģiska gatavība. Atbalstot Krievijas kā agresorvalsts aktivitātes un sniedzot informatīvo atbalstu tai un tās organizācijas politiskajām un militārajām aktivitātēm, apsūdzētais palīdzēja veikt darbības, kas vērstas pret Latvijas neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts iekārtu un valsts drošību.
Konferencē apsūdzētais uzstājās kopā ar citiem Latvijas valstspiederīgajiem, pret kuriem kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā.
Diskusijā tika pausti Krievijas interesēm atbilstoši dezinformācijas vēstījumi, un tajā piedalījās vairāki Latvijas valstspiederīgie. Klātienē un attālināti piedalījušies vairāki prokremliskie aktīvisti - meklēšanā izsludinātais bijušais Rīgas domes deputāts Ruslans Pankratovs, Romans Samuļs, bijušais Eiropas Parlamenta deputāts Andrejs Mamikins, Sergejs Vasiļjevs, Gapoņenko un citi.
Kopš 2025. gada 14. februāra Gapoņenko atrodas Rīgas Centrālcietumā saistībā ar piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu.
1954. gadā dzimušais Gapoņenko jau iepriekš ticis notiesāts par nacionālā naida izraisīšanu un pret Latviju vērstā darbībā, kā arī viņš apsūdzēts vēl vienā lietā.
Augstākā tiesa 2022. gada pavasarī nepieņēma kasācijas sūdzību, un spēkā stājās Rīgas pilsētas tiesas spriedums, ar kuru Gapoņenko atzīts par vainīgu nacionālā naida izraisīšanā un pret Latviju vērstā darbībā, piespriežot viņam nosacītu brīvības atņemšanu.
Šajā lietā Gapoņenko bija apsūdzēts, piemēram, par to, ka laikā no 2017. gada nogales līdz 2018. gada pavasarim internetā izplatīja Krievijas propagandas medijos lietotus nepatiesus apgalvojumus par fašisma atdzimšanu Latvijā, par krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un iespējamu genocīdu pret Latvijas krievvalodīgajiem, ko īstenošot Latvijas armija un NATO sabiedrotie.
Kādā paša sagatavotā rakstā Gapoņenko vēstīja, ka Latvijā ierodas ASV specvienību karavīri, kuri uzdošoties par krievu nemierniekiem un sarīkošot masu nekārtības, lai rastos pamats vērsties pret krievu kustības līderiem.
Gapoņenko vairākas reizes pieminēts Valsts drošības dienesta gada pārskatos.