Apstiprināts Augšdaugavas novada budžets: deficīts 4,93 miljoni, visvairāk tērēs izglītībai
Augšdaugavas novada dome apstiprinājusi 2026. gada budžetu ar 48,11 miljonu eiro ieņēmumiem un 53,04 miljonu eiro izdevumiem, deficītu 4,93 miljonus eiro sedzot no uzkrājumiem un aizņēmumiem. Budžets tiek raksturots kā sabalansēts un uz attīstību vērsts, ar prioritātēm izglītībā, sociālajā aizsardzībā un infrastruktūrā.
Augšdaugavas novada pašvaldības dome apstiprinājusi 2026. gada pašvaldības budžetu, paredzot pamatbudžeta ieņēmumus 48,11 milj. eiro un izdevumus 53,04 milj. eiro. Plānotais pamatbudžeta deficīts ir 4,93 milj. eiro, kas finansēts no iepriekšējā gada naudas līdzekļu atlikuma 4,86 milj. eiro, kā arī paredzot aizņēmumu veikšanu investīciju īstenošanai (2,50 milj. eiro) vienlaicīgi paredzeot aizņēmumu pamatsummas atmaksu (–2,43 milj. eiro). Nozīmīgākie ieņēmumu avoti 2026. gadā: iedzīvotāju ienākuma nodoklis (30,74%), valsts budžeta transferti (29,89%) un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (21,96%).
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts atzīst, ka 2026. gada budžets ir sabalansēts. “Ja runājam par sociālo aizsardzību, tad šajā gadā budžets pieaugs par 14%. Mēs esam paredzējuši 10% līdzekļu attīstībai, šie procenti gada laikā noteikti pieaugs, mums ir ieceres par vairākiem investīciju projektiem. Protams, turpināsies visi iesāktie un liela daļa no tiem arī tiks realizēti. Ja runājam par mūsu saistību apjomu, tad tie ir 8,64 %, tas nozīmē, ka arī šogad varēsim piesaistīt līdzekļus, aizdevumus, lai attīstītos un realizētu vairākus projektus. Mūsu finanšu situācija ir stabila, budžets ir sabalansēts.”
Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe 2026. gada budžetu sauc par stabilu un uz attīstību vērstu, kas dos iespēju ielikt pamatus noteiktiem attīstības procesiem, kas norisināsies 2027 un 2028. gadā. Viņš uzsver, ka daudzas funkcijas un pienākumi no valsts puses tiek pārlikti uz pašvaldībām, neparedzot tiem attiecīgu finansējumu, tāpēc pašvaldībām ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem. “Ja paskatāmies uz pašvaldību budžetu un valsts situāciju, kad valsts izdomā jaunus pienākumus pašvaldībām un aizmirst iedot tam naudu, tad, protams, pašvaldības meklē iekšējus resursus, kā pielāgoties un pārkārtoties. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas uzlikts par pienākumu pašvaldībām, ir nodrošināt noteiktu atlīdzību 2027. gadā, lai virzītos uz atlīdzības sistēmu. Tas prasa lielu daļu no pašvaldības budžeta, ko varētu ieguldīt mazliet savādāk, piemēram, saremontēt kādu māju, pielāgot Kultūras namu šodienas vajadzībām. Uzsākot algu sadaļas pārskatīšanu oktobrī, ir izdevies nodrošināt, ka 2026. gadā visi darbinieki saņems vismaz 95% no viņu noteiktās atlīdzības, neaizmirstot par attīstību, par to, ka pašvaldībai jāattīsta industriālais parks, ka ir savas ēkas, kur jānomaina jumts vai jāpiekārto fasāde, lai arī vizuāli pašvaldības tēls būtu sakārtots. Otrs bloks ir sociālais atbalsts iedzīvotājiem. Pašvaldība nesamazināja nevienu savu brīvprātīgo iniciatīvu, un pietika līdzekļu, lai palielinātu pabalstus, ko nosaka valsts – pabalstu bērniem bāreņiem, dzīvokļa pabalstu un GMI pabalstu. Ar šo uzdevumu esam tikuši galā, racionāli izmantojot līdzekļus. Lielākais ieguvums ir tas, ka 2022. gadā pašvaldība palaida energopārvaldības sistēmu, kas ļāva ieekonomēt 380 000 eiro, ļauj nevis maksāt vairāk par elektrību un energoresursiem, bet izmantot tik, cik vajag, bet pārējo naudu novirzīt pamatfunkcijām, kas nepieciešamas pašvaldībā.”
Izdevumu prioritātes pa nozarēm
2026. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti, lielāko finansējumu novirzot:
* Izglītībai – 20,0 milj. euro (37,76%)
* Sociālajai aizsardzībai – 8,36 milj. euro (15,76%)
* Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 8,32 milj. euro (15,68%)
* Ekonomiskajai darbībai – 6,05 milj. euro (11,41%)
* Vispārējiem valdības dienestiem – 5,63 milj. euro (10,61%)
* Atpūtai, kultūrai un reliģijai – 3,36 milj. euro (6,34%)
Lielākās budžeta programmas un projekti pa nozarēm
IZGLĪTĪBA
Izglītības nozarei 2026. gadā paredzēti 20,0 milj. euro. Finansējums nodrošina izglītības iestāžu ikdienas darbu, valsts dotēto programmu īstenošanu un atbalstu skolēniem, tostarp ēdināšanu, pārvadājumus, mācību līdzekļus.
Lielākie projekti:
* ERAF projekts (4.2.1.3/1/24/I/018) “Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai Medumu speciālajā izglītības iestādē” — 150 tūkst. euro;
* ESF+ projekts (4.2.2.3/1/24/I/001) “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” — 122 tūkst. euro;
* ESF+ projekts (4.2.2.1/1/25/I/001) “STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei” — 90 tūkst. euro;
* ESF+ projekts (4.2.3.1/1/24/I/001) “Skola kopienā” — 40 tūkst. euro.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
Sociālajai aizsardzībai 2026. gadā paredzēti 8,36 milj. euro. Finansējums paredzēts sociālajiem pabalstiem, sociālo pakalpojumu pieejamībai un institūciju darbības nodrošināšanai, tostarp Sociālā dienesta pamatdarbībai un sociālās aprūpes, dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļu uzturēšanai, bāriņtiesas, mobilās aprūpes brigādes, krīzes centra, specializēto darbnīcu darbībai.
Lielākie projekti:
* Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LL-00274) “Sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un pārrobežu neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana” — 64 tūkst. euro;
* ANM projekts (3.1.2.1.i.0/2/24/I/CFLA/002) “Atbalsta pasākumi mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā” — 28 tūkst. euro.
TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2026. gadā paredzēti 8,32 milj. euro. Finansējums ietver teritorijas uzturēšanu, inženiertehnisko nodrošinājumu un dzīvojamā fonda uzturēšanu, kā arī energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus pašvaldības ēkām un līdzekļus daudzdzīvokļu māju īpašnieku energoefektivitātes pasākumu atbalstam.
Lielākie projekti:
* ERAF projekts (5.1.1.3/1/23/A/035) “Jezuītu klostera kompleksa un Ilūkstes upes piekrastes publiskās ārtelpas attīstība” — 653 tūkst. euro;
* ERAF projekts (5.1.1.3/1/23/A/033) “Luknas ezera piekrastes publiskās ārtelpas attīstība” — 391 tūkst. euro.
EKONOMISKĀ DARBĪBA
Ekonomiskajai darbībai 2026. gadā plānoti 6,05 milj. euro. Nozare ietver atbalstu uzņēmējdarbības videi, infrastruktūras attīstībai, autoceļu un ielu uzturēšanai, kā arī pašvaldības IT un digitālās attīstības pasākumiem.
Lielākie projekti:
* ERAF projekts (5.1.1.1/1/24/I/025) “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras izveide Augšdaugavas novada Višķu pagasta degradētajā rūpnieciskajā teritorijā” — 1,85 milj. euro;
* “Augšdaugavas novada pašvaldības 18.novembra ielas Vecstropos, Naujenes pagastā pārbūve (2025. gadā uzsāktā projekta turpinājums)” — 392 tūkst. euro;
* “Līdzekļi Augšdaugavas industriālā parka izveidošanas projekta iniciēšanai” — 45 tūkst. euro
* Pašvaldības investīciju projekts “Ielu apgaismojuma inženiertīklu izbūve Augšdaugavas novadā (4. kārta)” (sagatavošanai) — 34 tūkst. euro;
* ANM projekts (2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001) “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” — 31 tūkst. euro;
* Pārrobežu sadarbības programmas projekts “Ļubastes ezera meliorācijas tīkla sakārtošana” (uzsākšanai) — 15 tūkst. euro.
ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA
Nozarei paredzēti 3,36 milj. euro, nodrošinot bibliotēku, kultūras un sporta infrastruktūras darbību un novada kultūras norises.
Lielākie projekti:
* Jaunatnes politikas valsts programmas projekts (4.2.3.4/1/24/I/001) “PROTI un DARI 2.0” — 35 tūkst. euro;
* Pārrobežu sadarbības programmas projekts (LL-00143) “Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargāto cilvēku grupām” — 28 tūkst. euro;
* “Atbalsts spēlfilmas “Uļa” uzņemšanai” — 20 tūkst. euro.
VIDES AIZSARDZĪBA
Vides aizsardzībai paredzēti 716 tūkst. euro, tostarp atkritumu apsaimniekošanas, ūdens vides un klimata pielāgošanās pasākumiem.
Lielākie projekti:
* “Pretplūdu/erozijas novēršanas pasākumi Augšdaugavas novada objektos” — 73 tūkst. euro;
* Pārrobežu sadarbības programmas projekts “Pielāgošanās klimata pārmaiņām - Augšdaugavas novada un Zarasu rajona kopīgu ūdentilpņu (Šmelines ezers, Lauceses upe) tīrīšana” (sagatavošanai) — 29 tūkst. euro;
* CINEA projekts (Nr.101167684 - LIFE23-CET-CETAC) “Clean Energy Transition Assistance Centre” — 25 tūkst. euro;
* Pārrobežu sadarbības programmas projekts “Atkārtoti izmanto visu, apvienojies ilgtspējīgai Eiropai” (sagatavošanai) — 18 tūkst. euro.
VESELĪBA
Veselības nozarei paredzēti 233 tūkst. euro, tostarp iedzīvotāju veselības veicināšanas pasākumiem un feldšeru punktu darbībai.
Lielākie projekti:
* ESF projekts (4.1.2.2/1/24/I/034) “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā” — 121 tūkst. euro.