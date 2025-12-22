Augšdaugavas novadā tiks modernizēta Špoģu vidusskola
Septiņas pierobežas pašvaldības ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu un pašvaldību līdzfinansējumu varēs ieguldīt vairāk nekā 5,3 miljonus eiro skolu modernizācijā, kas sniegs iespēju veidot ērtu un mūsdienīgu mācību vidi. To paredz 16.decembrī valdībā apstiprinātie noteikumi.
Kopējais plānotais un pieejamais finansējums ir 5 314 400 eiro, ko veido ERAF finansējums – 4 517 240 eiro un pašvaldību budžeta līdzfinansējums – 797 160 eiro. Pieejamais finansējums pašvaldībām aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam uz 2025. gada 1.septembri.
Investīcijas paredzētas izglītības iestādēm, kas atbilst skolu tīkla sakārtošanas nosacījumiem, tajā skaitā arī tajās pašvaldībās, kuras vēl nav pilnībā sakārtojušas izglītības iestāžu tīklu. Skolām jāatrodas noteiktajā pierobežas pagastā, izņemot administratīvos centrus.
Plānots, ka veicot ieguldījumus skolu infrastruktūrā līdz 2029. gada 30.septembrim, tiks modernizētas vismaz septiņas skolas.
Augšdaugavas novada pašvaldībai skolu infrastruktūras modernizācijai pieejams 772 448 eiro liels ES fondu finansējums.
Investīcijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību pierobežā, veicot izglītības iestāžu ēkas pārbūvi vai atjaunošanu, dienesta viesnīcas infrastruktūras izveidi vai apjaunošanu, sporta infrastruktūras atjaunošanu, STEM un citu kabinetu izveidi vai atjaunošanu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un ergonomiskas mācību vides izveidi.
Investīcijas veido sinerģiju ar citiem ES fondu pasākumiem, tajā skaitā REACT EU, Atveseļošanas fonda investīcijām, valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām, kā arī valsts budžeta finansējumu pašvaldībām.
Augšdaugavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts skaidro, ka piešķirtais finansējums jāiegulda kādā no novada izglītības iestādēm, kur ir atbilstošs IZM noteiktais skolēnu skaits un kura atrodas pierobežā. Augšdaugavas novadā visiem kritērijiem atbilst Špoģu vidusskola. “Sākotnēji bija paredzēts, ka 50% tiks ieguldīti sporta infrastruktūrā, vismaz 20% STEM jomas kabinetu iekārtojumā un aprīkojumā, un neliels ieguldījums labiekārtošanā. Šo procentu ietvaros mēs arī darbosimies. Špoģu vidusskolā ir jāizbūvē sporta laukums, noteikts procents būs jāieliek STEM jomā un pārējais būs labiekārtošana, iekārtu iegāde. Mēs tam gatavojamies, būs jāizstrādā tehniskais projekts un mēs startēsim šajā trešajā kārtā,” teica domes priekšsēdētājs.