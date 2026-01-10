Pašvaldībā norāda, ka pašreizējais pašvaldības pabalsta apbedīšanai apmērs 500 eiro apmērā nav pietiekams.
Augšdaugavas novadā ievērojami palielināts apbedīšanas pabalsts
Augšdaugavas novadā pašvaldības piešķirtais apbedīšanas pabalsts palielināts par 150 eiro, paredz grozījumi sasitošajos noteikumos "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Augšdaugavas novada pašvaldībā".
Pašvaldībā norāda, ka pašreizējais pašvaldības pabalsts apbedīšanai 500 eiro apmērā nav pietiekams, jo tas nesedz būtiskās ar bērēm saistītās izmaksas, piemēram, pakalpojumu, transporta, nepieciešamo piederumu un citu obligāto izdevumu apmaksu.
2024. gadā pabalstam apbedīšanai izlietoti 25 833 eiro, 2025. gada 11 mēnešos - 19 628 eiro. Aplēsts, ka pēc pabalsta palielināšanas šogad pašvaldībai papildu būs nepieciešami 7350 eiro, ja gadījumu skaits būs 2025. gada līmenī.
Vietvara uzsver, ka ar šādu atbalstu arī personas ar zemiem ienākumiem spēj nodrošināt tuviniekam apbedīšanu, pabalsts palīdz samazināt nevienlīdzību ārkārtas situācijā.