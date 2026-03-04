Ekrānuzņēmums no TikTok video.
Citi sporta veidi
Vakar 23:56
Daiļslidotājs Jānis Znotiņš pasaules junioru čempionātu noslēdz pēc īsās programmas
Latvijas sportists Jānis Znotiņš trešdien Tallinā pasaules junioru čempionātā daiļslidošanā pēc īsās programmas ieņēma 27. vietu, nekvalificējoties izvēles programmai.
Znotiņš īsajā programmā tika novērtēts ar 57,68 punktiem, saņemot 28,50 punktus par tehniskajiem elementiem un 29,18 punktus par programmas komponentēm.
Īsajā programmā labāko rezultātu sasniedza japānis Rio Nakata, kurš tika novērtēts ar 89,51 punktu. Otrais ar 86,33 punktiem bija Dienvidkorejas pārstāvis Seo Minkju, bet labāko trijnieku ar 81,53 punktiem noslēdza Daija Ebihara.
Junioru konkurencē startē 43 daiļslidotāji, no kuriem izvēles programmai kvalificējās 24 sportisti.
Ceturtdien īsajā programmā sacentīsies juniores, starp kurām būs arī Latvijas daiļslidotāja Kira Baranovska. Pasaules junioru čempionāts Tallinā noslēgsies svētdien.