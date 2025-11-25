Augšdaugavas novada kapsētām mainīti nosaukumi. Pilns kapsētu saraksts - pa pagastiem
Vairāk nekā 100 kapsētām Augšdaugavas novadā tagad ir mainīti nosaukumi.
Augšdaugavas novada pašvaldības dome 2025. gada 30.oktobrī pieņēmuma lēmumu Nr.287 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības kapsētu nosaukumu maiņu", saskaņā ar kuru 109 Augšdaugavas novada pašvaldības kapsētām tika nomainīti nosaukumi.
Saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 11.jūlija saistošajos noteikumos Nr.106 “Augšdaugavas novada kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi noteiktajām definīcijām, kapi ir vieta, kur tiek apbedīts mirušais, savukārt kapsēta ir īpaša teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai.
Daudzām kapsētām nosaukumā bija vārds “kapi”, tādēļ bija nepieciešams šīm kapsētām nomainīt nosaukumus.
Augšdaugavas novada kapsētu jaunie nosaukumi (pilns saraksts)
(vecais nosaukums → jaunais nosaukums)
Ambeļu pagasts
-
Guta kapi → Gutas kapsēta
-
Putānu kapi → Putānu kapsēta
Bebrenes pagasts
-
Bebrenes katoļu kapi → Bebrenes katoļu kapsēta
-
Bebrenes luterāņu kapi → Bebrenes luterāņu kapsēta
-
Bebrenes vecie kapi → Bebrenes vecā kapsēta
-
Būku kapi → Būku kapsēta
-
Čamanu kapi → Čamanu kapsēta
-
Ilzes kapi → Ilzes kapsēta
-
Ilzes vecticībnieku kapi → Ilzes vecticībnieku kapsēta
-
Kameņču kapi → Kameņču kapsēta
-
Kaupišku kapi → Kaupišku kapsēta
-
Pūdānu kapi → Pūdānu kapsēta
-
Sīļu kapi → Sīļu kapsēta
Demenes pagasts
-
Daukstūnu kapi → Daukstūnu kapsēta
-
Dārziņeku kapi → Dārziņeku kapsēta
-
Rodņišku kapi → Rodņišku kapsēta
-
Šemberga kapi → Šemberga kapsēta
-
Pakaipju kapi → Pakaipju kapsēta
-
Matkunecas kapi → Matkunecas kapsēta
Dubnas pagasts
-
Dubnas kapi → Dubnas kapsēta
-
Jadrovas kapi → Jadrovas kapsēta
-
Klobānu kapi → Klobānu kapsēta
-
Kondavnieku kapi → Kondavnieku kapsēta
-
Lāču kapi → Lāču kapsēta
-
Petrānu kapi → Petrānu kapsēta
-
Zarānu kapi → Zarānu kapsēta
Eglaines pagasts
-
Červonkas kapi → Červonkas kapsēta
-
Kamiņčas (katoļu) kapi → Kamiņčas katoļu kapsēta
-
Kamiņčas (luterāņu) kapi → Kamiņčas luterāņu kapsēta
-
Kazimirdievs katoļu kapi → Kazimirdievs katoļu kapsēta
-
Lavides kapi → Lavides kapsēta
-
Pabēržu kapi → Pabēržu kapsēta
Ilūkstes pagasts
-
Sārtenes kapi → Sārtenes kapsēta
-
Kapi Patversmes iela → Ilūkstes kapsēta
-
Kapi Patversmes ielā → Priežu kapsēta
-
Vecticībnieku kapi → Vecticībnieku kapsēta
Kalkūnes pagasts
-
Papušinas kapi → Papušinas kapsēta
-
Sventes kapi → Sventes kapsēta
Kalupes pagasts
-
Ratnieku kapi → Ūdas kapsēta
Laucesas pagasts
-
Laucesas kapi → Laucesas kapsēta
Līksnas pagasts
-
Mišteiļu kapi → Mišteiļu kapsēta
-
Patmalu kapi → Patmalu kapsēta
-
Vaikuļānu kapi → Vaikuļānu kapsēta
Malinovas pagasts
-
Pareizticīgo kapsēta Zeljonovka → Vecā Zeljonovkas pareizticīgo kapsēta
-
Vecticībnieku kapi Zeljonovka → Jaunā Zeljonovkas vecticībnieku kapsēta
-
Vecticībnieku kapsēta Rubenīški → Rubenīšku vecticībnieku kapsēta
-
Vecticībnieku Šilkinu kapsēta → Šilkinu vecticībnieku kapsēta
-
Puščas kapi → Puščas kapsēta
-
Vasarišku kapi → Vasarišku kapsēta
Naujenes pagasts
-
Spruktu komunālā kapsēta → Spruktu jaunā kapsēta
-
Vecpils kapsēta → Vecpils kapsēta
Nīcgales pagasts
-
Nīcgales vecticībnieku kapi → Nīcgales vecticībnieku kapsēta
Pilskalnes pagasts
-
Dolņajas kapi → Dolņajas kapsēta
-
Kalnišku kapi → Kalnišku kapsēta
-
Kalvānu kapi → Kalvānu kapsēta
-
Lajišku kapi → Lajišku kapsēta
-
Ludvigovas kapi → Ludvigovas kapsēta
Prodes pagasts
-
Amasišķu kapi → Amasišķu kapsēta
-
Baltmuižas kapi → Baltmuižas kapsēta
-
Gulbenes kapi → Gulbenes kapsēta
-
Vecie Baltmuižas kapi → Vecā Baltmuižas kapsēta
-
Vecie Gulbenes kapi → Vecā Gulbenes kapsēta
Salienas pagasts
-
Salienas kapi → Salienas kapsēta
-
Tartaku pareizticīgo kapi → Tartaku pareizticīgo kapsēta
Skrudalienas pagasts
-
Brāļu kapi → Smiļģinas kapsēta
-
Raguļišku kapi → Raguļišku kapsēta
Subate
-
Silenes pareizticīgo kapi → Silenes pareizticīgo kapsēta
-
Smiļģinas ebreju kapi → Smiļģinas ebreju kapsēta
-
Vilķeļu kapi → Vilķeļu kapsēta
-
Ebreju kapi → Vecā ebreju kapsēta
-
Ebreju kapi → Genocīda upuru kapsēta Nr.1
-
Ebreju kapi → Genocīda upuru kapsēta Nr.2
-
Subates krievu kapi → Subates kapsēta
-
Vārnišķu kapi → Vārnišķu kapsēta
Sventes pagasts
-
Plikā kalna kapi → Plikā kalna kapsēta
-
Purnieku kapi → Purnieku kapsēta
-
Sventes kapi → Sventes kapsēta
-
Timšānu kapi → Timšānu kapsēta
-
Zemkrustu kapi → Raudas kapsēta
Šēderes pagasts
-
Drozdovskas kapi → Drozdovskas kapsēta
-
Gorbunovkas kapi → Gorbunovkas kapsēta
-
Grendzes kapi → Grendzes kapsēta
-
Grīnvāles kapi → Grīnvāles kapsēta
-
Kociņu kapi → Kociņu kapsēta
-
Malaīna kapi → Malaīna kapsēta
-
Pakaļenes kapi → Pakaļenes kapsēta
-
Smeliņas kapi → Smeliņas kapsēta
-
Sasaļū kapi → Sasaļū kapsēta
-
Smeliņu kapi → Smeliņu kapsēta
-
Šarlotes kapi → Šarlotes kapsēta
-
Vecšēderes kapi → Vecšēderes kapsēta
Tabores pagasts
-
Elernes katoļu kapi → Elernes katoļu kapsēta
-
Elernes luterāņu kapi → Elernes luterāņu kapsēta
-
Lasenberga kapi → Lasenberga kapsēta
-
Liellāšu kapi → Liellāšu kapsēta
Vaboles pagasts
-
Kokinišķu kapi → Kokinišķu kapsēta
-
Motīvānu kapi → Motīvānu kapsēta
-
Mukānu kapi → Mukānu kapsēta
Višķu pagasts
-
Daniševkas kapi → Daniševkas kapsēta
-
Ebreju kapi → Ebreju kapsēta
-
Korolevščinas kapi → Korolevščinas kapsēta
-
Lozdu kapi → Lozdu kapsēta
-
Lubāzu kapi → Lubāzu kapsēta
-
Makarovas vecticībnieku kapi → Makarovas vecticībnieku kapsēta
-
Vecticīgo kapi (Maskovskaja) → Maskovskajas vecticībnieku kapsēta
-
Mozulu kapi → Mozulu kapsēta