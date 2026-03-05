Ķekavas novada iedzīvotājus detalizēti informē par rīcību plūdu gadījumā
Daļā Latvijas valsts teritorijas izsludināts dzeltenais brīdinājums par ūdenslīmeņa paaugstināšanos.
Daļā Latvijas teritorijas izsludināts dzeltenais brīdinājums par ūdens līmeņa kāpumu, tas attiecas arī uz Ķekavas novadu. Līmenim ceļoties, applūst upju palienes un zemākās vietas. Situāciju ietekmē ledus iešana, prognozēti sastrēgumi.
Lūdzam iedzīvotājus sekot notikumiem pie mājokļiem un atcerēties rīcību plūdu draudu un plūdu laikā.
Plūdu draudu gadījumā:
- seko līdzi ziņām, klausies meteorologu brīdinājumus, informē kaimiņus;
- noskaidro un saglabā telefonus, uz kuriem zvanīt plūdu sākumā un palīdzības saņemšanai;
- ja atrodies apdraudētā zonā, laikus parūpējies par senioriem, bērniem, invalīdiem, slimniekiem;
- nosaki vietu mājdzīvnieku evakuācijai;
- pārvieto mantas no pagraba un pirmajiem stāviem uz augšstāviem vai bēniņiem;
- nostiprini pagalmā un pie mājas esošos priekšmetus;
- savāc personiskos dokumentus (pasi u. c.), naudu, zāles, apģērbu, apavus un citas pirmās nepieciešamības lietas;
- sagatavo transportu evakuācijai (automašīnas, traktorus u. c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u. c.);
- tur viegli pieejamus lukturīšus vai sveces signāldošani, nodrošini rezerves baterijas lukturim un radio.
Pirms plūdiem, lai mazinātu vides piesārņojumu un veselības riskus:
- izsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres;
- nodrošini ķīmisko vielu un produktu glabāšanu drošās vietās;
- norobežo vai izved atkritumus.
Plūdu laikā:
- evakuējoties paņem dokumentus (pasi u. c.), naudu, regulāri lietojamās zāles, nepieciešamo apģērbu, apavus un citas pirmās nepieciešamības lietas;
- atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdz elektroenerģiju, gāzi, apkures ierīces un iekārtas, aizver logus, durvis, lūkas, slēģus;
- evakuējoties paziņo par to tuviniekiem.
Ja ūdens līmenis strauji cēlies un paševakuācija nav iespējama:
- ziņo par apdraudējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa 112;
- dodies uz augšstāvu, bēniņiem vai jumta, paņem līdzi priekšmetus signālam (naktī kabatas lukturīti u. c.);
- paliec vietā un signalizē līdz palīdzības ierašanās brīdim.
Aicinām pievērst īpašu uzmanību dzeramā ūdens kvalitātei plūdu skartajās teritorijās! Veselības inspekcija norāda, ka centralizētā ūdensapgāde ir labāk pasargāta no ārēja piesārņojuma nekā individuālie ūdens ņemšanas avoti, īpaši akas. Plūdu laikā akās var ieplūst virszemes ūdeņi un kanalizācija, kas var izraisīt akūtas zarnu infekcijas.
Ja ārkārtas situācijā nepieciešams dzeramais ūdens, zvaniet Ķekavas novada pašvaldības policijai pa tālr. 67937102.
Palīdzībai plūdu gadījumā zvaniet:
- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – 112 (visu diennakti)
- Ķekavas novada pašvaldības policijai – 67937102 (visu diennakti)
- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113 (visu diennakti)