Augšdaugavas novadā no februāra mainīsies zemes nomas maksa
Augšdaugavas novada pašvaldība apstiprinājusi jaunus zemes nomas maksas cenrāžus, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. februāra. Tie paredz, ka lauksaimniecības zemes noma turpmāk maksās 85 eiro par hektāru, savukārt dārzkopības teritorijās – 0,09 eiro par kvadrātmetru (bez PVN).
Jaunie tarifi tiks piemēroti zemes nomas līgumiem, kas tiks noslēgti vai pārslēgti, sākot ar 2026. gada 1. februāri. Līgumiem, kas jau ir spēkā, līdz šā gada 31. janvārim saglabāsies līdzšinējā nomas maksa, kāda noteikta līgumā.
Pašvaldība arī skaidro, kā tiks piemērota nomas maksa līgumiem, kas stāsies spēkā 2026. gada janvārī. Šādos gadījumos līdz 31. janvārim tiks piemērots vecais cenrādis, bet, sākot ar 1. februāri, – jau jaunais tarifs līdz līguma termiņa beigām.
Lēmums par jauno cenrāžu apstiprināšanu pieņemts Augšdaugavas novada domes sēdē 2025. gada 23. decembrī. Zemes nomas maksas apmērs noteikts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, balstoties uz neatkarīga vērtētāja tirgus nomas maksas izvērtējumu. Šajā gadījumā cenu novērtējumu veica SIA “Dzieti”.
Iedzīvotāji, kuriem rodas jautājumi vai neskaidrības par jaunajiem zemes nomas maksas cenrāžiem vai citiem ar pašvaldības nekustamo īpašumu nomu saistītiem jautājumiem, aicināti vērsties Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Īpašuma nodaļā.