Superkaitnieciskā roze Carnikavā, pusplikā dāma Daugavpilī un izjauktā Valentīnas ballīte kūrortā: kriminālā province
Jūrmalas pašvaldības policisti novērsuši 14. februāra jauniešu masku ballītes rīkošanu kādas pamestas sanatorijas graustā. Iespējams, ka uz to arī steidzās kāda ziemas apstākļiem puspliki tērpusies dāma Daugavpilī vai pamatīgi “sakurījies” jaunietis no Ķekavas. Ne viens, ne otrs līdz galamērķim netika.
Savukārt televīzijas personība Anita Daukšte atklājusi, kā viņas kungs veicis superdiversiju un grāvis sabiedrisko kārtību, pieļaujot nekontrolētu rozes augšanu pie savas mājiņas Carnikavā. Iespējams, šāds negadījums nebūtu noticis Liepājas Tosmarē, jo tur, pēc visa spriežot, rozēm, un ne tikai tām, ir ne visai piemēroti dzīves un augšanas apstākļi vietējās cementa rūpnīcas darbības dēļ.
“Šitāda mašīna un vēl sakurījies!”
“A, kur tev prāts? Ar šitādu mašīnu brauc, un vēl sakurījies,” ar šādiem vārdiem pārsteigtie Ķekavas novada pašvaldības policisti vērsās pie kāda BMW vadītāja, kura vadītais spēkrats bija bez priekšējās numura zīmes un ar bojājumiem. Pie tam pārbaudes laikā tika konstatēts, ka gan vadītājs, gan pasažieris, iespējams, atradās narkotisko vielu reibumā.
Patrulējot Ķekavas novadā, pašvaldības policijas darbinieki pamanīja dīvaino BMW transportlīdzekli, kuru arī steidza apturēt un konstatēja, ka tā vadītājs rīkojies pagalam bezatbildīgi.
Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki un par notikušo tiks uzsākts kriminālprocess. Policija, sociālajos tīklos publicējot informāciju un video par šo gadījumu, atgādina - sēsties pie stūres narkotisko vielu reibumā ir ārkārtīgi bīstami, apdraudoši un bargi sodāmi. Ikviens aicināts būt atbildīgs, jo viena neapdomīga rīcība var maksāt dzīvības!
Melnais sniegs Tosmarē
Liepājniekus šomēnes satraucis melnais sniegs cementa rūpnīcas “CTB” apkārtnē Tosmares rajonā. Pagājušās nedēļas otrajā pusē Tosmares iedzīvotāji bija nepatīkami pārsteigti, kad baltā sniega sega pārkrāsojās melnā krāsā ielās, mežā un ap dzelzceļa sliedēm SIA “CTB” tuvumā. Dodoties pastaigās, nācās elpot putekļus, raksta laikraksts “Kurzemes Vārds”. Cilvēki par to ziņoja gan pašvaldībai, gan Valsts vides dienestam (VVD).
Pirmdien VVD apsekoja teritorijas Cukura, Nākotnes, Ģenerāļa Baloža, Latgales un Sila ielas apkārtnē. “Konstatēts intensīvs tumšas krāsas putekļu nogulums gan uz dzelzceļa sliedēm pie Cukura, Nākotnes un Ģenerāļa Baloža ielas krustojuma, gan plašā teritorijā starp Nākotnes, Latgales, Sila un Ģenerāļa Baloža ielu. Vislielākais putekļu daudzums bija novērojams teritorijā, kas robežojas ar “CTB” iežogoto teritoriju, kur, pēc uzņēmuma pārstāvja sniegtās informācijas, tiek drupināts un malts vecais asfalts,” “Kurzemes Vārdu” informēja VVD Dienvidrietumu reģionālajā vides pārvaldē.
Apsekota arī “CTB” teritorija, bet tobrīd drupināšana vai malšana nenotika. Uzņēmumam pieprasīts iesniegt rakstisku paskaidrojumu par radušos putekļu piesārņojumu. Pēc visu apstākļu noskaidrošanas tiks lemts par turpmākām rīcībām, un, konstatējot neatbilstības, tiks pieņemts attiecīgs lēmums,
Tosmares un Zaļās birzes iedzīvotāji vērsušies pie Liepājas mēra Gunāra Ansiņa: “Vēršamies pie jums kā satraukti pilsētas iedzīvotāji saistībā ar nopietnu vides piesārņojuma problēmu mūsu dzīvojamajos mikrorajonos - Tosmarē un Zaļajā birzī. Netālu no mūsu mājām ir uzcelta cementa rūpnīca “CTB Betons” (Cukura ielā), kuras darbības rezultātā apkārtējā vide tiek būtiski piesārņota. Šobrīd viss sniegs teritorijā ir melns no ražošanas atkritumiem un putekļiem, kas rada pamatotas bažas par gaisa kvalitāti, iedzīvotāju veselību un bērnu drošību.
Mēs, apkārtējo māju iedzīvotāji, esam nobažījušies par ilgtermiņa ietekmi uz mūsu veselību, kā arī par dzīves vides kvalitāti. Īpaši satraucoša situācija ir ziemas periodā, kad piesārņojums ir redzams visur. Lūdzam jūs: * izvērtēt izveidojušos situāciju, * veikt pārbaudes rūpnīcā, * nodrošināt neatkarīgu vides monitoringu, * un informēt iedzīvotājus par pasākumiem, kas tiks veikti piesārņojuma mazināšanai.
Mēs ceram uz Jūsu atsaucību un konkrētu rīcību, lai aizsargātu pilsētas iedzīvotāju veselību un vidi.”
Daugavpils policisti pilsētas ielās ķersta vasarīgi tērptu dāmu
Pagājušās nedēļas sestdienas, 7. februāra, vakarā Daugavpils pašvaldības policijas videonovērošanas redzeslokā nonāca ziemas laikapstākļiem neatbilstoši ģērbta persona – īsā kleitiņā streipuļojoša dāma, kura bija nolēmusi ar savu auto braukt nezināmā virzienā. Tas viņai neizdevās. Likumsargi informē:
“Vienlaikus arī iedzīvotāji ziņoja par sievieti, kura pilsētas centrā pārvietojās bez atbilstoša ziemas apģērba un, iespējams, atradās alkohola reibuma stāvoklī. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai policijas patruļai.
Apsekojot pilsētas centra apkārtni, pašvaldības policijas darbinieki autostāvvietā pamanīja transportlīdzekli, kura braukšanas virziens un kustības manevri bija neloģiski un attiecīgi aizdomīgi. Policijas darbinieki konstatēja, ka pie automašīnas stūres atradās persona, par kuru iepriekš bija saņemti ziņojumi.
Sieviete sākotnēji nepakļāvās policistu likumiskajām prasībām un mēģināja pamest notikuma vietu. Pienākot pie transportlīdzekļa, policisti konstatēja, ka vadītāja nav piesprādzējusies, nespēj skaidri komunicēt un, iespējams, atrodas stiprā reibumā. Sieviete uzvedās bravūrīgi, provocēja policistus un atkārtoti mēģināja pamest notikuma vietu.
Ņemot vērā situāciju un iespējamo apdraudējumu gan pašai sievietei, gan citiem satiksmes dalībniekiem, tika pieņemts lēmums personu administratīvi aizturēt. Uz notikuma vietu tika izsaukti Valsts policijas darbinieki, kuri pārņēma darbu notikuma vietā un veica turpmākās procesuālās darbības.”
Jūrmalas pašvaldības policija izjauc Valentīndienas ballīti
Jūrmalas pašvaldības policija ziņo, ka tā šīs sestdienas, 14. februārī, plānojusi pārtraukt Valentīndienas masku ballīti kādreiz lepnās sanatorijas “Baltija” pamestajā graustā Dzintaru prospektā 11 (sanatorija tika slēgta pēc valsts neatkarības atjaunošanas pagājušā gadsimta devi;ndesmitajos gados). Pašvaldības policija sociālajos tīklos vēsta, ka tā saņēmusi “uzaicinājumu” 14. februārī uz pulcēšanos Dzintaru prospektā 11, kur pamestā un bīstamā ēkā plānoto “masku ballīti” jauniešiem:
“Tā kā šajā ēkā atrasties ir aizliegts, jo tas būtiski apdraud dzīvību un veselību, pašvaldības policija noteikti ieradīsies, bet jauniešiem gan iesakām labāk to neapmeklēt! Aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem Valentīndienas plānus, īpaši uzsverot šādu pasākumu bīstamību, jo tādā veidā tiek radīts liels apdraudējums gan sev, gan apkārtējiem.”
Carnikavā atklāj superbīstamu rozi
Pazīstamā žurnāliste Anita Daukšte (agrāk – “Rīgas Balss” un “Neatkarīgā Rīta Avīze” galvenā redaktore, tagad TV24 raidījumu vadītāja Anita Daukšte sociālajā tīklā “Facebook” atklāti pastāstījusi par sava vīra Ivo “drausmīgo noziegumu’, ko viņš pastrādājis ģimenes vasarnīcā Carnikavā, audzējot rožu krūmu:
“Kad man vīrs paziņoja, ka viņu ar pavēsti sauc uz Ādažu novada pašvaldības Administratīvo komisiju, lai sodītu par to, ka roze aizsegusi mājas numuru, es sākotnēji nospriedu, ka viņš ir zaudējis spēju gaumīgi pajokot, bet, protams, pieklājības pēc, smējos. Taču izrādās, ka mans vīrs joprojām spēj jokot, ja vien tam ir iemesls, bet šoreiz viss ir pavisam nopietni. Ādažu novada pašvaldības policija uz viņam piederošo īpašumu Carnikavā (māja atrodas mazā sānieliņā, turklāt ziemā netiek apdzīvota) ir atsūtījusi veselas divas vēstules - gan administratīvā pārkāpuma protokolu, gan pavēsti (!), kur divi inspektori vaiga sviedros ir pūlējušies izklāstīt šaušalīgā “nozieguma” būtību, sodu… un, protams, sacerējuši izsaukumu uz “tiesu”, proti Administratīvo komisiju.
Pērn Ziemassvētku nedēļā - 22. decembrī Ādažu novada pašvaldības policijas inspektoram X (vārds ir zināms, bet neminēšu) nebija, ko darīt, un viņš nolēma patērēt novada nodokļu maksātāju dāsni apmaksāto benzīnu, pabraukājot pa Carnikavas nomaļajām ieliņām, kur pārsvarā ziemā neviens nedzīvo. Un - laime, kur tu rodies - tieši pie mana vīra mājas piefiksēja rozi, kas dāsni saaugusi, kuru vējš piesitis pie mājas sienas un tā bija aizsegusi mājas numuru! Inspektors nofiksēja fotofaktu, un otrā dienā jau viņa kolēģe sacerēja skaistu un plašu dokumentu, minot n-tos normatīvo aktu pantus, kurus ir pārkāpusi roze, sorry, mans vīrs, nepieskatot tos sasodītos augus savā dārzā. Pastkastīti vēstules sasniedza 29. decembrī, pirms Jaunā gada, un tā kā mājā neviens nedzīvo, arī neienāca prātā tur iet un ko skatīt.
Īsāk izsakoties - tagad vīram nāksies darba laikā doties uz Administratīvo komisiju, atrādīt foto ar nu jau nolauzto rozi un “klāro” numura plāksnīti un noliektu galvu gaidīt sodu (… līdz 70 eiro).
Tā vietā, lai būtu draudzīgs zvans vai brīdinājuma e-pasts no pašvaldības policijas: sak, novāciet to koku, krūmu, rozi, u.t.t. no mājas numurplāksnes, te vesela birokrātiska procedūra un naudas šķērdēšana no sabiedriskās drošības un kārtības viedokļa bezjēdzīgām darbībām.
Par šo domājot, man radušies vairāki sirsnīgi ieteikumi vairākām amatpersonām: 1) Ādažu novada pašvaldībai, uzlabot komunikāciju ar iedzīvotājiem - ja jau var elektroniski tos sasniegt ar nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumiem, tad varētu arī šādos gadījumos; palūkot, kādas pašvaldības policijas funkcijas varētu būt atmetamas; saprast, ka šādi gadījumi ir tie, kas mudina cilvēkus izdeklarēties no novada, kas tos neciena un uzskata par slaucamiem lopiņiem, no kuriem tikai nodokļus un sodus iekasēt var;
2) Latvijas Republikas Saeima Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājam Oļegam Burovam pievērsties pašvaldību Administratīvo komisiju pastāvēšanas lietderībai. Varbūt ir vērts ļauties Rīgas domes iniciatīvai un grozīt 29 likumus, lai ļautu pašvaldībām tās likvidēt;
3) VARAM ministram Raimondam Čudaram - palūkot, cik sīki pašvaldības reglamentē to saistošos noteikumus, un vai tām nevajadzētu to piemērošanu salāgot reizēm ar vienkārši veselo saprātu, ja nu ar birokrātisko sloga vairošanu un bezjēdzīgu darbību izpildi nesanāk;
4) birokrātijas apkarotājam Jānim Endziņam te vispār pavērtos plašs darba lauks.”