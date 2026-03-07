Parādu piedzinējs klauvēs pie durvīm? VID skaidro sekas nenomaksātam nodokļu parādam
Latvijā gada ienākumu deklarācijas šobrīd iesnieguši jau vairāk nekā 330 tūkstoši iedzīvotāju. Kamēr daļa ar prieku gaida nodokļu pārmaksas atmaksu, citiem šis process beidzas ar nepatīkamu pārsteigumu — nodokļu parādu. Ja šis parāds netiek laikus nokārtots, tas ne tikai sāk strauji pieaugt, bet arī nonāk parādu piedzinēju rokās, atstājot ilgtermiņa pēdas personas finanšu reputācijā, vēsta 360TV Ziņas.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) neatklāj precīzu statistiku par to, cik lielam skaitam privātpersonu šobrīd ir izveidojies nodokļu parāds, tomēr praksē redzams, ka summas var būt ievērojamas — pat 500 vai 600 eiro apmērā. Situācijās, kad iedzīvotājiem nav iespējas visu summu samaksāt uzreiz, likumdošana paredz iespēju rakstīt iesniegumu un vienoties par parāda apmaksu pa daļām.
Ja iedzīvotājs nereaģē uz VID aicinājumiem un parādu nenomaksā, automātiski tiek piemēroti kavējuma procenti 0,05% apmērā par katru nokavēto dienu. Viens no biežākajiem parāda rašanās iemesliem ir laikus nenoslēgta saimnieciskā darbība. Likums nosaka, ka minimālais nodoklis jāmaksā arī tad, ja saimnieciskā darbība ir reģistrēta, bet reāli ienākumi tajā brīdī netiek gūti.
VID gan izvairās saukt precīzas summas vai termiņus, pie kuriem parāds tiek nodots piespiedu piedziņai, tomēr atzīst, ka šāda prakse pastāv. Tiklīdz informācija par kavēto maksājumu nonāk pie parādu piedzinējiem vai Kredītinformācijas birojā, tā kļūst redzama visiem licencētajiem kreditētājiem Latvijā. AS “Kredītinformācijas Birojs” valdes loceklis Intars Miķelsons uzsver, ka nodokļu parāds būtiski grauj personas spēju aizņemties nākotnē, turklāt šī negatīvā informācija kredītvēsturē saglabājas vēl piecus gadus pēc tam, kad parāds jau ir pilnībā atmaksāts.
Gadījumos, kad cilvēks nav veicis saimniecisko darbību vai strādājis ārvalstīs, bet deklarācijā joprojām parādās "mīnusi", iemesls var būt meklējams darba devēja grāmatvedībā. SIA “Grāmatvedība Jums” valdes loceklis Indulis Kleinbergs skaidro, ka darbiniekam ir tiesības pieprasīt individuālu paziņojumu no darbavietas grāmatveža, lai pārliecinātos, vai visi dati ir iesniegti korekti. Ja atklājas kļūda, atskaites ir iespējams labot, sazinoties ar uzņēmuma vadību.
Lai izvairītos no nepatīkamiem pavērsieniem un pieaugošiem soda procentiem, VID aicina ikvienu regulāri sekot līdzi paziņojumiem Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).