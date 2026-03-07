Emīlija Klārka atklāj, kāpēc atteicās no lomas filmā "Greja piecdesmit nokrāsas"
Romantisko filmu sērijā Anastasiju Stīlu atveidoja aktrise Dakota Džonsone, bet sākotnēji lomai bijusi iecerēta "Troņu spēles" zvaigzne Emīlija Klārka.
Emīlija Klārka atklājusi, ka sākotnēji tieši viņa tikusi izraudzīta galvenajai lomai populārajā franšīzē “Greja piecdesmit nokrāsas”. Seriāla “Troņu spēle” zvaigzne pastāstījusi, kāpēc no šīs iespējas tomēr atteikusies.
Anastasijas tēls prasīja lielu drosmi un daudz ainu, kur nāktos filmēties kailai, bet no tā Emīlija Klārka vēlējās izvairīties. Viņa bažījās, ka šāda loma varētu viņu ielikt noteiktā ampluā. 39 gadus vecā aktrise jau iepriekš bija piedalījusies atklātās ainās seriālā “Troņu spēle”, tāpēc atteicās no piedāvājuma filmēties romantiskajā filmā, jo nevēlējās, lai viņu saista tikai ar lomām, kur nākas atkailināt ķermeni.
Pēc darba seriālā Klārka par savu lēmumu sacīja: “Esmu jau iepriekš filmējusies atklātās ainās, un baidījos, ka, darot to vēlreiz, mani pieskaitīs noteiktas kategorijas aktrisēm.”
Vienlaikus viņa atzina, ka ļoti vēlējusies sadarboties ar režisori Semu Teilori-Džonsoni, taču filmā bija paredzēts īpaši daudz intīmu ainu. “Es tiešām gribēju strādāt ar Semu Teilori-Džonsoni, jo viņa ir apbrīnojami talantīga. Taču filmā ir ļoti daudz kailuma,” piebilda Emīlija Klārka. “Es nesaku, ka nekad nefilmēšos kaila,” viņa piebilda, paskaidrojot, ka šoreiz atteikusi tikai tāpēc, lai kailuma ainas neuzliktu specifisku zīmogu viņas karjerai.
Galu galā loma tika Dakotai Džonsonei, bet Kristianu Greju atveidoja Džeimijs Dornans.