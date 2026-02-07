Jaunpagastā cilvēkus biedē “dzeltenā maska”, Sabilē trenkā ugunsdzēsējus, Vecpilī superagresīvs “bembists”: kriminālā province
Šajā nedēļā vairākas nelāgas ziņas pienākušas no Talsu puses. Virbu pagasta centrā Jaunpagastā esot uzradies kāds, iespējams, garnadzis, kurš galvā uzmaucis dzeltenu masku cenšas iekļūt svešās privātmājās. Savukārt Sabilē kāda neadekvāta kundze bezjēgā trenkā ugunsdzēsējus: sieviete veikusi viltus izsaukumu, lai palūkotos, kā pie viņas namdurvīm attraucas četras ugunsdzēsēju ekipāžas.
Toties tālāk uz rietumiem – Dienvidkurzemes novada Vecpils pagastā Valsts policija notvērusi superagresīvu “bembistu”, kurš ne tikai vadīja auto alkohola reibumā, bet arī lamājās, kāvās, imitēja alkohola pārbaudi un uzsāka bēgšanu kājām no likumsargiem. Bet Latvijas otrā pusē – Daugavpilī likumsargiem jāglābj dzērāji, kuri aukstajā salā nokrīt, kur pagadās, un viņi jāved uz atskurbtuvi. Savukārt Iecavas pilsētas pārvalde sadrūvējusies uz pilsētniekiem, kuri savus mājsaimniecībā sakrājušos gružus cenšas sastūķēt mazajās atkritumu urnās.
Jaunpagastā cilvēkus biedē persona dzeltenā maskā
Vēl pirms meteņiem garnadži Talsu pusē, pēc visa spriežot, bija nolēmuši doties budēļos un ietērpties jancīgās maskās. Par to liecina Talsu novada pašvaldības policijas hronika, ko publicējis portāls retalsi.lv par kādu dīvainu atgadījumu janvāra beigās:
“Saņemta informācija, ka Jaunpagastā, privātmājā Torņa ielā, notiekot ielaušanās. Ierodoties notikuma vietā, satikts mājas iedzīvotājs, kurš pastāstīja, ka pirms neilga laika kāda nezināma persona ar dzeltenu sejas masku pastaigājusies pa pagalmu un mēģinājusi iekļūt mājā, raustot ārdurvju rokturi. Apsekojot īpašuma teritoriju un tuvāko apkārtni, neviena aprakstam līdzīga persona netika sastapta.”
Sabilniece bez vajadzības trenkā ugunsdzēsējus
Joprojām uzrodas neadekvātas personas, kuras sava prieka pēc, nenoskaidrotu izklaides sajūtu mudinātas, trenkā operatīvos dienestus. Par to sociālajos tīklos stāsta Sabiles Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība:
“Saņēmām izsaukumu uz Sabili, Ventspils ielu 21, kur it kā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā ieradāmies pirmie, taču no mājas ārpuses apdraudējumu nemanījām, tāpēc steidzām uz dzīvokli, no kura tika saņemts izsaukums.
Durvis neviens vaļā nevēra, taču pēc vairākkārtīgiem centieniem paskaidrot, ka glābējiem jāpārliecinās, vai ar dzīvokļa iemītniekiem viss kārtībā, izsaucēja durvis beidzot atvēra. Aplūkojot dzīvokli konstatējām, ka dzīvoklī nav ne atklātu liesmu, ne sadūmojuma, ne kādi citi draudi dzīvībai vai veselībai. Uz jautājumu, kāpēc dzīvokļa iemītniece izsauca glābējus, saņēmām atbildi, ka izsaucēja glābējiem nav zvanījusi. Lūdzot uzrādīt mobilo telefonu, konstatējām, ka pēdējie zvani tomēr ir veikti uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112.
Šobrīd policija skaidro glābēju izsaukšanas iemeslus. Uz šo izsaukumu ieradās četras glābēju ekipāžas no Talsiem un Kandavas. Uz viltus izsaukumu, kur nevienam briesmas nedraudēja… Mums jābūt pateicīgiem, ka tobrīd nevienam patiešām nebija nepieciešama glābēju palīdzība, jo izsaukumos ikkatra minūte ir nozīmīga.
Mīļie iedzīvotāji, nevēlamies, lai nesaucat pēc palīdzības brīdī, kad tas tiešām nepieciešams, bet ļoti lūdzam neveikt viltus zvanus, lai šāda joka dēļ neciestu citi, kuriem palīdzība patiešām ir vajadzīga! Cienīsim viens otru! Lai silts un drošs šis aukstais laiks!”
“Facebook” komentāros par šo ir ne viens vien komentārs: * “Pārdzērusies bāba kārtējo reizi uzdarbojās”; “Regulāri dzērājas aktivitātes notiek. Izskatās, ka vairāk par pirksta pakratīšanu nekas nenotiek”; “Galviņa nestrādā”; “Milzīgs paldies glābējiem par darbu! Skumji, ka kāds var atļauties jokot ar viltus izsaukumiem, nepadomājot, ka tajā pašā brīdī citur kādam palīdzība var būt dzīvības jautājums.”
Vecpils pagastā aiztur superagresīvu “bembistu”
Valsts policija Vecpils pagastā Dienvidkurzemes novada Vecpils pagastā uz autoceļa A9 (Rīga-Liepāja) trešdien, 4. februārī, ap trijiem pēcpusdienā apturēja automašīnu BMW, kuru vadīja vīrietis, pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, atteicās “pūst trubiņā”, aizskāra policistus un mēģināja bēgt, vēsta portāls liepajniekiem.lv. Pret agresīvo šoferi uzsākti četri administratīvie pārkāpuma procesi un viens kriminālprocess. BMW X5 vadītājs brauca ar ātrumu 117 kilometri stundā vietā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, pavēstīja Valsts policijas pārstāve Madara Šeršņova.
Policisti, izmantojot dienesta transportlīdzekļa speciālos skaņas un gaismas signālus, uzsāka BMW apturēšanu, taču tā vadītājs veica apdzīšanas manevru, šķērsojot nepārtraukto līniju. Tajā brīdī pa pretējā virziena joslu brauca kravas auto, kā rezultātā tika traucēta pretī braucošā transportlīdzekļa kustība un izveidojās bīstama situācija uz ceļa.
Pie apturētā transportlīdzekļa piegāja Valsts policijas darbinieks, izskaidrojot apturēšanas iemeslu. Ņemot vērā, ka BMW vadītājs izraisīja bīstamu situāciju uz ceļa, kā arī personas runas stilu un izskatu, tika pieņemts lēmums veikt alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, taču vīrietis, būdams manāmi stiprā alkohola reibumā, atteica, ka var mazliet pagaidīt un pats imitēja, ka veic alkohola pārbaudi.
Likumsargi izskaidroja vīrietim, ka par atteikšanos no alkohola pārbaudes veikšanas ir paredzēta kriminālatbildība. Likumsargi automašīnas vadītājam prasīja izkāpt no automašīnas, taču viņš šo prasību ignorēja un centās aizvērt transportlīdzekļa durvis. Likumsargi atkārtoti piedāvāja veikt alkohola pārbaudi, taču persona atteicās un turpināja imitēt, ka pati veic alkohola pārbaudi.
Vīrietis visbeidzot izkāpa no automašīnas, taču izturējās agresīvi, neadekvāti, runāja rupjiem un necenzētiem vārdiem, izteica nievājošus teicienus policistu virzienā un ar rokām aizskāra likumsargus. Vīrietis turpināja būt agresīvi noskaņots, mēģināja izprovocēt likumsargus un vienā brīdī centās aizbēgt, uzsākot bēgšanu kājām, taču tika aizturēts. Valsts policijā pret vīrieti uzsākti četri administratīvo pārkāpumu procesi par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu, par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu un darba traucēšanu, par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un par 920. ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu. Tāpat pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par atteikšanos no izelpotā gaisa vai asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai.
Saskaņā ar Krimināllikumu, par šādu atteikšanos no alkohola pārbaudes soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.
Daugavpilī pašvaldības policisti glābj dzērājus
Daugavpils pašvaldības policija aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un ziņot par cilvēkiem, kuri aukstajās naktīs palikuši bez pajumtes vai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Ziemas sals būtiski palielina veselības un drošības riskus cilvēkiem, kuri uzturas ārā un nespēj par sevi parūpēties.
Februāra pirmajās aukstajās naktīs Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki konstatēja personas, kurām bija nepieciešama tūlītēja palīdzība. Abos gadījumos policijas ekipāžas operatīvi devās uz notikuma vietām un atrada vīriešus stiprā alkohola reibumā, kuri nespēja patstāvīgi pārvietoties un bija pakļauti nopietnam veselības un dzīvības apdraudējumam. Viņi tika nogādāti atskurbtuvē, kur varēja saņemt nepieciešamo aprūpi. Sala laikā pašvaldības policija pastiprināti apseko vietas, kur parasti uzturas bezpajumtnieki, un informē cilvēkus bez naktsmītnes par iespējām saņemt sociālo palīdzību.
Vajadzības gadījumā policijas darbinieki nogādā personas Nakts patversmē Šaurajā ielā 23. Ikdienas patrulēšanas laikā policijai visbiežāk nākas palīdzēt bezpajumtniekiem un iereibušiem cilvēkiem, taču nereti tiek sastapti arī iedzīvotāji, kuri nonākuši uz ielas citu apstākļu dēļ. Personas alkohola reibumā tiek nogādātas atskurbtuvē, savukārt pārējie – nakts patversmē.
Līdzcilvēku iesaiste ir būtiska, lai novērstu nelaimes gadījumus. Uz ielas guļošs cilvēks ne vienmēr ir alkohola reibumā, iespējams, viņam ir kļuvis slikti un nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība. Daugavpils likumsargi aicina iedzīvotājus ziņot arī par personām, kuras uzturas dzīvojamo māju kāpņutelpās un var radīt apdraudējumu sev vai citiem. Par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, iedzīvotāji var ziņot Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai pa tālruni 65421500 vai Valsts policijai pa tālruni 110. Daugavpils Sociālais dienests atgādina, ka Nakts patversme darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 ir sasniedzama pa tālruņiem 65442698 vai 65442691, bet ārpus darba laika – pa tālruņiem 65442964 vai 26816917.
Šmucīgie iecavnieki
Savukārt Bauskas novada Iecavas apvienības pārvalde ir dusmīga uz pils * ētniekiem, kuri savus lielos atkritumu maisus stūķē nelielajās miskastēs, kas izvietotas publiskajā telpā – ietvju malās un autobusa pieturvietās. Vietvara atgādina: “Mazā miskaste nav lielais konteiners! Rūpēsimies par Iecavas tīrību kopā!”
Nelielās atkritumu tvertnes ielu malās un pie soliņiem domātas tam, lai pastaigas laikā varētu ērti izmest tukšu kafijas krūzi, saldējuma papīru vai izlietotu salveti. Diemžēl pēdējā laikā arvien biežāk redzam, ka šajās mazajās urnās regulāri tiek “iesēdināti” mājās sakrātu sadzīves atkritumu maisi, ziņo pašvaldība un skaidro:
“Kādēļ tā darīt nav laba doma? * Zibensātra pārpildīšanās: viens lielāks maiss pilnībā aizpilda mazo tvertni. Citiem garāmgājējiem vairs nav, kur izmest savus sīkos atkritumus. * Vizuāla nekārtība: atkritumi, kas sakrauti pāri malām vai nolikti blakus, izskatās neestētiski un rada nekārtīgas pilsētvides iespaidu. * Nepatīkami aromāti un nevēlami viesi: izmestais ēdiens piesaista putnus un klaiņojošus dzīvniekus, kas atkritumus mēdz iznēsāt pa apkārtni, turklāt siltākā laikā tvertnes ātri sāk nepatīkami ost.
Atgādinām, ka mājsaimniecību atkritumiem ir paredzēti lielie konteineri namu pagalmos un speciāli izveidotajās atkritumu novietnēs. Būsim atbildīgi un cienīsim gan savu pilsētu, gan cilvēkus, kas rūpējas par tās tīrību!”