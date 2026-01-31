Kuldīgā līgavainis aizmūk pats no savām kāzām un pamet līgavu, trulie pirksti Ulbrokā: kriminālā province
Īsta laulību drāma notikusi Kuldīgā. Tur no savas līgavas aizmucis līgavainis, atstājot jauno sievu vienu pašu pie kāzu galda. Neadekvāti pilsoņi “tusē” arī Pierīgā, Ādažu novadā, kur pašvaldības likumsargi no vilciena izsēdināja vagonā trakojušas iereibušas personas.
Savukārt Ulbrokā uzdarbojas trulu vandaļu banda, kura janvāra ziemīgajos vakaros tumsas aizsegā apķēpā daudzdzīvokļu namu ēku ārdurvis. Toties Daugavpils pašvaldības policistiem joprojām cīnās ar “grinčiem”, kuri zog Ziemassvētku prieku.
Policisti aizmukušo līgavaini nogādā atpakaļ laulības ostā
Kuldīgas laikraksts “Kurzemnieks” publicējis vietējās pašvaldības policijas “aso hroniku”, kurā viens ieraksts par 20. janvārī piesaista īpašu uzmanību.
Kuldīgas novada domes darbinieki lūguši likumsargu palīdzību, jo “pašvaldības telpās ieradies vīrietis, kurš gulšņā un prom neiet. Neadekvātais apmeklētājs ir iereibis, bet glauni ģērbies. Vedam pie sevis un noskaidrojam, ka ap 55 gadus vecais vīrietis šajā dienā Saldū apprecējies ar pavecāku kundzi, kāzas svinējis šeit (Kuldīgas restorānā) “Jēkaba sētā” un līgavu tur pametis sēžam pie galdiņa. Sameklējam laulību lieciniekus un aizvedam kungu atpakaļ jaunajai sievai.”
Ādažu novadā no vilcienā izsēdina trakojošus pasažierus
Neadekvāti pilsoņi uzdarbojas arī Pierīgā. Ādažu novada pašvaldības policija stāsta, ka tā saņēmusi izsaukumu par nepieciešamību nodrošināt sabiedrisko kārtību sabiedriskajā transportā – vilcienā:
“Ierodoties notikuma vietā, vienā no vilciena vagoniem tika konstatētas divas personas alkohola reibumā bez derīgām braukšanas biļetēm, kuras uzvedās izaicinoši, ignorēja vilciena personāla prasības, bija saplēsušas alkohola pudeli un lietoja necenzētu leksiku, tādējādi traucējot sabiedrisko kārtību.
Abas personas tika izsēdinātas no vilciena, un par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi.”
Par vilcienā pieredzēto izteikušies arī pasažieri, kuri brauca liktenīgajā reisā: * “Bija jautri”; * “Sen nebiju braucis ar vilcienu, un tieši vajadzēja pagadīties šitādam cirkam.”
Grafiti trulie pirksti Ulbrokā
Namu apsaimniekošanas uzņēmums “Ropažu nami” ir nikns uz vietējiem ķēpātājiem, kuri “izgrezno” daudzdzīvokļu namu ārdurvis. Tas sociālajā vietnē “Facebook” uzrunā Ropažu novada pašvaldības policiju:
“Tikko, pēdējo divu stundu laikā (pirmdienas, 23. janvāra, vakarā), grafiti trulie pirksti Ulbrokā atkal uzdarbojas. Pēdējo nedēļu laikā jau kuro vakaru tiek apzīmētas vairākas Ulbrokas daudzdzīvokļu mājas. Ulbrokā ir videokameras, visu var izsekot. Iedzīvotāji, neesam vienaldzīgi! Pašvaldība, lūdzam reakciju, īpašumu bojātāju notveršanai!”
Daugavpilī joprojām bojā Ziemassvētkus
Lai arī Ziemassvētku egles un rotājumi jau ir novākti, tomēr dažviet tie palikuši, lai turpinātu priecēt iedzīvotājus ziemas tumšajos vakaros, piemēram, Daugavpilī. Bet nerātnie Daugavpils dauzoņas to negrib pieļaut. Likumsargi ziņo:
“Daugavpils pilsētas pašvaldības policija konstatēja, ka nesen labiekārtotajā Nīderkūnu skvērā no apkaimes egles rotājumiem ir izskrūvētas spuldzes. Pārbaudot videonovērošanas kameru diennakts arhīva ierakstus, tika noskaidrotas iespējamās vainīgās personas – bērni.
Tajā pašā dienā, turpinot situācijas uzraudzību tiešsaistes režīmā, pašvaldības policijas videonovērošanas posteņa darbinieki atkārtoti pamanīja bērnus, kuri bojāja dekoratīvos elementus. Uz notikuma vietu nekavējoties tika nosūtīta patruļgrupa, kas bērnus nogādāja pie vecākiem, kā arī veica pārrunas par drošību un atbildīgu rīcību pilsētvidē.
Neskatoties uz to, ka Ziemassvētku un Jaungada rotājumi pilsētā jau ir demontēti, Pašvaldības policija atgādina, ka izrotātās egles, gaismu virtenes un citi izgaismotie vides objekti ir pašvaldības īpašums, kas paredzēts, lai radītu svētku noskaņu visiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. Šie objekti parasti ir pieslēgti elektroapgādei, un to bojāšana var radīt nopietnus drošības riskus, īpaši bērniem.
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus patvaļīgi nenoņemt, nebojāt un nepārvietot pilsētas dekorācijas, kā arī neveikt darbības, kas var apdraudēt apkārtējo drošību un radīt materiālus zaudējumus. Par pilsētas noformējuma bojāšanu var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Īpaši aicinām vecākus pārrunāt ar bērniem nepieciešamību saudzīgi izturēties pret kopīgo pilsētvidi, cienīt citu darbu. Savukārt svētku un pilsētvides noformējuma elementu demontāžu drošāk un pareizāk ir uzticēt pašvaldības atbildīgajām iestādēm.
Daugavpils pilsētas teritorijā darbojas videonovērošanas sistēma, kopumā vairāk nekā 200 kameras, kas tiek izmantotas pilsētas infrastruktūras, tostarp vides objektu, uzraudzīšanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Lai gan Ziemassvētku rotājumi jau ir demontēti, pilsēta tiek rotāta arī citos svētkos un gadskārtās, tāpēc saudzīga attieksme pret pilsētas noformējumu ir būtiska ikdienā.”