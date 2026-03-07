Viņus izsmēja par to, ar ko viņi vēlāk pelnīja miljonus: slavenības, kuras skolā nebija populāras
Lai gan mēs redzam, kā viņi līksmo pa sarkanā paklāja pasākumiem, saņem prestižas balvas par savu darbu un tiek apbrīnotas par savu skaistumu un talantu, daudzas Holivudas zvaigznes ne vienmēr ir jutušās kā sabiedrības mīluļi.
Teilore Svifta
Teilore Svifta savos mūzikas video un koncertos bieži iesaista savu slaveno draudzeņu loku — tostarp Selēnu Gomesu, Džeimiju Kingu, Heiliju Steinfeldi, Martu Hantu, Kārliju Klosu, Karu Delevingni, Džidži Hadidu, Zendaju, Lordi un citas.
Taču “Bad Blood” dziedātājai dzīve ne vienmēr bijusi tik draudzīga. Svifta savulaik žurnālam “Teen Vogue” stāstīja, ka jaunībā viņu izslēdza no “stilīgo meiteņu” kompānijas. “Pamatskolas vecākajās klasēs bija patiesībā diezgan grūti, jo šī populāro meiteņu grupa mani vienkārši atmeta,” viņa dalījās. “Viņas uzskatīja, ka neesmu pietiekami forša vai pietiekami skaista, tāpēc pārstāja ar mani runāt.”
Klasesbiedri arī izsmēja Sviftu par viņas mūzikas gaumi — viņa bija liela kantrī mūzikas fane. Tomēr Pensilvānijā dzimusī dziedātāja sekoja savai sirdij un pārcēlās uz Nešvilu, lai veidotu dziedātājas karjeru. Gadu vēlāk, atgriežoties dzimtajā pilsētā, viņa ieraudzīja tās pašas “ļaunās meitenes” jau viņas atribūtikā. “Viņas atnāca, ģērbušās manās T-kreklos, un lūdza, lai parakstu viņu CD. Tā bija rūgti salda sajūta, jo tas man lika saprast, ka viņas nemaz neatceras, ka kādreiz bija pret mani ļaunas — un ka man arī vajadzētu to aizmirst.”
Atskatoties, Svifta ir pateicīga par šo pieredzi. “Ja es nebūtu katru dienu pārnākusi no skolas nelaimīga, iespējams, es nebūtu bijusi tik motivēta rakstīt dziesmas,” viņa teica tajā pašā intervijā. “Droši vien man vajadzētu viņām pateikties!”