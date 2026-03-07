Alūksnē paralizēts Pilssalas tilta remonts, apdraudēta nokļūšana vasarā paredzētajā grandiozajā pasākumā
Alūksnes novada pašvaldība nolēmusi lauzt līgumu ar SIA “North Build” par Pilssalas tilta remontu. Pašlaik pašvaldība steidzami gatavojas jaunas iepirkuma procedūras sākšanai.
Alūksnes novada pašvaldība vēsta, ka lēmums par līguma laušanu tika pieņemts, izvērtējot būvkomersanta spēju veikt tilta remontu tam paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Līdz ar noslēgto līgumsaistību izbeigšanu būvuzņēmējs atbrīvos būvlaukumu. Pašvaldība pārņems objektu ar līdz šim paveikto darbu daļu – tilta klāja koka daļu demontāžu. Pie tilta pašvaldība izvietos žogu piekļuves norobežošanai.
Tā kā tilta remontdarbu turpināšanai ir nepieciešams veikt jaunu iepirkumu, jārēķinās, ka Pilssalas tilts, visdrīzāk, šīs vasaras sezonā nebūs pieejams, pirms nedēļas brīdināja pašvaldība.
Taču tagad vietējais izdevums "Alūksniešiem.lv" šonedēļ vēstīja, ka pašvaldība cer pabeigt tilta pārbūvi līdz Alūksnes pilsētas svētkiem 1. augustā, kad Pilssalas estrādē paredzēts viens no vasaras jaudīgākajiem notikumiem “Leģendārā nakts Alūksnē”. Ja jaunā darbu veicēja izraudzīšana būs sekmīga, iespējams, darbu procesā gājējiem tiks atvērta vismaz viena tilta puse, lai atvieglotu pārvietošanos. Kamēr tilts būs slēgts, Pilssalā varēs nokļūt pa jauno gājēju tiltu.