Iedzīvotājus aicina ziņot, ja apkārtnē tiek manīti vilki
Sniegotajā ziemā iespējams novērot un ieteicams ziņot par vilku klātbūtnes pazīmēm, lai varētu izvērtēt vilku izplatību un skaitu Latvijā, informēja Zemkopības ministrija (ZM).
Apkopotā informācija nepieciešama, lai Valsts meža dienests (VMD) varētu novērot izmaiņas vilku populācijā un objektīvi pieņemt lēmumus par tās apsaimniekošanu nākamajās sezonās, pauž ministrijas pārstāvji.
Vilku klātbūtnes pazīmes ir pēdas, ekskrementi un atrasti noplēsti dzīvnieki.
Par klātbūtnes pēdām var ziņot lietotnes "Mednis" sadaļā "novērojumi". Lietotnē jāuzņem fotogrāfijas ar novēroto un jāļauj tai fiksēt atrašanās vieta. Tāpat lietotnē ir publicēta Latvijas karte ar vilku klātbūtnes pazīmēm.
Ja vilku klātbūtnes pazīmes konstatētas tuvu mājām, saimniecībām, uzņēmumiem un apdzīvotām vietām, ZM aicina vērsties VMD. Katru gadījumu izskata sadarbībā ar pašvaldību medību koordinācijas komisijām, un nepieciešamības gadījumā VMD izsniegs atļauju vilka ar netipisku uzvedību izņemšanai no populācijas.
Par katru vilku uzbrukumu lauksaimniecības dzīvniekiem un mājdzīvniekiem jāziņo VMD virsmežniecībām vai mežniecībām, atgādina ZM.
Vilku uzbrukumos galvenokārt cieš aitas, bet saņemta informācija arī par cietušiem suņiem, kazām un liellopiem, informē ZM.
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvas prasībām vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos.
Atbilstoši Medību noteikumiem vilku medības Latvijā ir atļautas no 15. jūlija līdz VMD noteiktā nomedīšanas apmēra izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu. 2025./2026. gada vilku medību sezona Latvijā noslēdzās šogad janvāra vidū, kad tika nomedīts maksimālais pieļaujamais nomedīšanas apmērs - 370 vilku.