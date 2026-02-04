VIDEO: medības Mazsalacas pusē pārvēršas murgā - vilki dzīvu saplosa medību suni
Bija ziemīga, auksta, bet saulaina 31. janvāra diena. Medību biedrība “Ramata” šajā dienā bija vienojusies aizvadīt sezonas noslēdzošās dzinējmedības. Nekas neliecināja par gaidāmu nelaimi, taču medību noslēgumā septiņus gadus vecais kolektīva medību suns Brenda piedzīvoja vilku uzbrukumu, kas izrādījās letāls. Vēl viens suns no uzbrukuma, par laimi, izglābās. Šis ir jau kārtējais vilkus uzbrukums, kurā vilki līdz nāvei noplosa suni.
Portāls Jauns.lv sazinājās ar medību biedrības “Ramata” valdes locekli Gati Brokānu. Viņš stāsta, ka kolektīvā jau iepriekš bija norunāts – šīs būs pēdējās medības šajā sezonā, jo brieža limits gandrīz izpildīts. Medībās piedalījās 18 mednieki, septiņi dzinēji un četri suņi – trīs Rietumsibīrijas laikas un viena krievu–Eiropas laika.
Medību gaitā tika nomedīti dzīvnieki, un kolektīvs nolēma iziet vēl vienu – noslēdzošo – mastu, kurā atradās brieži. Medību vadītāja suns viens pats dzina briedi vadītāja virzienā, viņš veica šāvienu, kurš bija neveiksmīgs, un tad suns devās pārbaudīt šāviena vietu, lai pārliecinātos, ka dzīvnieks nav savainots. Drīz viņam pievienojās brāļa suns Brenda un vēl viens kolektīva suns. Abi devās pa tām pašām pēdām un aizskrēja uz kaimiņu platībām.
Pēc masta beigām mednieki apkopoja rezultātus, un pēcāk devās meklēt suņus. Tā ir ierasta prakse, ka pēc masta suņi ir aizskrējuši, un mednieki tos pārtver, vadoties pēc navigācijas ierīcēm.
Brīdī, kad suņu atrašanās vietas tika vērotas navigācijā, bija redzams, ka viens no suņiem pēkšņi apstājas un nekustas. Mednieki piebrauca iespējami tuvu, taču apmēram kilometru nācās mērot kājām. Tikko izkāpjot no automašīnas, viņi sadzirdēja ļoti netipiskas, nepatīkamas suņa skaņas.
Jau sākotnēji radās aizdomas par vilku uzbrukumu, jo bija zināms, ka šajā apvidū vilki uzturas. Dodoties dziļāk mežā, mednieki pamanīja arvien vairāk vilku pēdu. Signāls no kaklasiksnas rādīja, ka suns atrodas uz vietas un nekustas, kas suņiem nav raksturīgi. Lai gan vēl bija cerība, ka signālu rāda nozaudēta kaklasiksna, šāda situācija ir ļoti reta.
Pēdējos 15–20 metrus suns bija jāmeklē sniegā. Drīz vien Brenda tika atrasta, un kļuva skaidrs, ka noticis vilku uzbrukums. Tika izsaukti kolēģi palīgā, jo līdz automašīnai bija aptuveni pusotrs kilometrs. Suni sākotnēji nesa uz rokām, vēlāk kolēģi nāca pretī ar ragaviņām, un tā Brenda tika iznesta no meža.
Mednieku kolektīvs uzskata, ka vilku atļautais nomedīšanas apjoms pieaug, taču tas joprojām nav pietiekams. Pēc viņu domām, vilku uzbrukumi kļūst arvien biežāki, jo vienlaikus tiek samazināta aļņu un briežu populācija. Valsts meža dienests, reaģējot uz Latvijas Valsts mežu un lauksaimnieku norādēm par postījumiem, ir izsniedzis vairāk atļauju aļņu un briežu medībām, taču vilku skaits, pēc mednieku domām, netiek samazināts samērīgi.
Rezultātā vilkiem samazinās dabiskā barības bāze. Mednieki pilda noteiktos limitus, dažkārt pat saņemot brīdinājumus par to neizpildi, kamēr vilki paliek mežā bez pietiekama barības apjoma. “Vilkiem arī ir jāēd, un viņi ņem to, ko var. Mūsu gadījumā suns, vilku izpratnē, bija ienācis viņu teritorijā,” skaidro Brokāns.
Viņš uzsver, ka medībās piedalās jau 15 gadus, un kolektīvs vienmēr apzinās vilku klātbūtnes risku. Tomēr bez suņiem kvalitatīvas dzinējmedības nav iespējamas. “Dzinējmedības ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mazināt postījumus. Šobrīd veidojas situācija, kur vilkiem ir mazāk barības, un tas noved pie uzbrukumiem gan mājsaimniecībām, gan medību suņiem,” viņš norāda.
Mednieki arī atzīst, ka sabiedrībā arvien biežāk parādās bažas par iespējamiem vilku uzbrukumiem cilvēkiem. “Vilkam ir jāēd, viņš nekur nepazudīs, bet mums – medniekiem – šajā jautājumā rokas ir sasietas,” saka Brokāns.
Latvijā pēc oficiālās statistikas ir ap 1400 vilku. Mednieki lēš, ka to ir daudz vairāk un limits ir neadekvāti mazs.
Saskaņā ar Medību noteikumiem vilku medības ir atļautas no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu. 2026. gada 15. janvārī beidzās 2025./2026. gada vilku medību sezona. Tās laikā nomedīti 370 vilki, kas ir maksimālais pieļaujamais nomedīšanas apjoms, kādu šajā sezonā noteica Valsts meža dienests. 2025./2026. gada medību sezonā Valsts meža dienests palielināja kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu no 300 līdz 370 dzīvniekiem.
2025. gadā Valsts meža dienests pārbaudījis informāciju par 82 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši (nogalināti, ievainoti vai pazuduši) 372 mājdzīvnieki.