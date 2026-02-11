Sieviešu hokeja milžu cīņā amerikānietes sagrauj Kanādu
Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu sieviešu hokeja turnīrā ASV izlase otrdien sagrāva Kanādas valstsvienību.
A grupas spēlē amerikānietes uzvarēja ar 5:0 (2:0, 2:0, 1:0), nodrošinot sev pirmo vietu priekšsacīkstēs un dueli ar mājiniecēm itālietēm ceturtdaļfinālā.
ASV izlases rindās divus vārtus guva Hanna Bilka, ar 1+2 izcēlās Karolīna Hārvija, pa vieniem vārtiem pievienoja Leila Edvardsa un Kirstena Simsa, bet trīs rezultatīvas piespēles atdeva Ebija Mērfija. ASV izlases vārtsardze Eirina Frankela atvairīja visus 20 kanādiešu metienus, liekot pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē Kanādas izlasei laukumu atstāt bez gūtiem vārtiem. Kanādietēm šajā mačā traumas dēļ nevarēja palīdzēt savainotā kapteine Marī-Filipa Pulēna.
Neraugoties uz smago zaudējumu, Kanādas izlase priekšsacīkstēs, visticamāk, ieņems otro pozīciju un ar ASV atkārtoti tad tiksies tikai cīņā par zelta medaļām.
Citā A grupas spēlē pie pirmās uzvaras tika Somijas valstsvienība, kas ar 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) pārspēja Šveices hokejistes. Somietēm vārtus guva Sanni Hanhanena, Jūlija Līkala un Vīvi Vainika, bet Šveices izlases rindās vienīgais precīzais metiens Alīnas Milleres kontā.
Savukārt B grupas noslēdzošajā mačā pirmdien Vācijas izlase ar 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) pieveica mājinieces itālietes. Otrā perioda ievadā Justīne Rejesa vadībā izvirzīja Itālijas izlasi, taču pēc 12 minūtēm Emīlija Niksa panāca izlīdzinājumu. Uzvaras vārtus vācietēm spēles 59. minūtē guva Laura Kluge.
A grupā maksimālos 12 punktus četrās spēlēs izcīnīja ASV, seši punkti trīs mačos ir Kanādai, četri punkti četrās spēlēs ir Čehijai, pie trim punktiem trīs dueļos tikusi Somija, bet pie diviem punktiem četrās cīņās tikusi Šveice. Apakšgrupas vietu sadalījumu no otrās līdz ceturtajai pozīcijai noteiks Somijas un Kanādas izlašu mačs ceturtdien. Somijas un Kanādas hokejistēm vajadzēja tikties jau 5. februārī, tomēr tā spēle tika pārcelta par vienu nedēļu uz priekšu, jo Somijas izlasi skāra vēdera vīruss.
B grupā pēc priekšsacīkšu turnīra noslēguma Zviedrija finišēja pirmajā vietā ar 12 punktiem, Vācija ar astoņiem punktiem ieņēma otro pozīciju, bet Itālijas hokejistes izcīnīja sešus punktus un trešo vietu, kas ļāva kvalificēties ceturtdaļfinālam. Ceturtās ar trim punktiem palika japānietes, bet noslēdzošo piekto vietu grupā un desmito turnīrā ieņēma Francijas izlase, kas tika pie viena punkta.
Olimpisko spēļu turnīrā desmit komandas sadalītas divās apakšgrupās, balstoties uz rangu. Ceturtdaļfinālā iekļūst visas piecas A grupas dalībnieces - Kanāda, ASV, Somija, Čehija un Šveice -, kā arī trīs labākās komandas no B grupas, kurā cīnās Zviedrija, Vācija, Itālija, Francija un Japāna. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs par čempionēm kļuva kanādietes, kuras finālā pieveica ASV izlasi, bet bronzas godalgas izcīnīja Somijas sieviešu izlase.