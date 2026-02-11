Austrumu slimnīcā veikta unikāla galvaskausa audzēja operācija ar fluorescences navigāciju
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) neiroķirurgi pirmoreiz Latvijā onkoloģiskam pacientam veikuši īpaši sarežģītu galvaskausa audzēja operāciju, pielietojot inovatīvu fluorescences navigācijas metodi – 5-aminolevulīnskābi (5-ALA).
Šī tehnoloģija ļauj operācijas laikā precīzi noteikt audzēja robežas pat kaulaudos, kur tās ar neapbruņotu aci nav saskatāmas. Unikālā operācija apliecina Austrumu slimnīcas spēju risināt ārkārtīgi sarežģītas onkoloģiskas saslimšanas, izmantojot pasaules līmeņa, zinātniski pamatotas ārstniecības metodes un nodrošinot pacientiem precīzu, radikālu un drošu ārstēšanu.
Unikālā neiroķirurģiskā operācija tika veikta 2025. gada nogalē. Pacients ārstējās Austrumu slimnīcas stacionārā “Gaiļezers”, Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurģijas nodaļā.
“Šāda līmeņa operācijas Austrumu slimnīcā nav atsevišķi izņēmumi, bet gan ikdienas profesionālās izcilības rezultāts. Mēs strādājam multidisciplinārās komandās, kurās tiek apvienota augsta ķirurģiskā meistarība, precīza diagnostika, mūsdienīgas tehnoloģijas un savstarpēja uzticēšanās. Tieši šī sadarbība ļauj mums risināt ārkārtīgi sarežģītus klīniskus gadījumus un nodrošināt pacientiem ārstēšanu, kas ir līdzvērtīga vadošo Eiropas klīniku līmenim,” uzsver Austrumu slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas neiroķirurgs, asociētais profesors Kaspars Auslands.
Pacientam tika diagnosticēta masīva intraosāla meningeoma – galvas smadzeņu apvalka audzējs, kas bija ieaudzis galvaskausa kaulā un izplatījies gan ārpus galvaskausa, gan mīkstajos audos. Slimība bija vizuāli pamanāma, radot izteiktu galvaskausa deformāciju pieres–paura apvidū.
Pacients pie speciālistiem vērsās ar ilgstošām, progresējošām galvassāpēm pieres un paura rajonā. Laika gaitā viņš pats bija pamanījis neparastu veidojumu galvas matainajā daļā, kas pakāpeniski palielinājās. Šīs pazīmes liecināja par audzēja lēnu, bet neatlaidīgu augšanu un invāziju cauri galvaskausa kaula ārējai plātnītei zemādā un mīkstajos audos.
Magnētiskās rezonanses (MR) un datortomogrāfijas (CT) izmeklējumi, kā arī dinamiskā novērošana, ko veica Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsārsts, neiroķirurgs Kārlis Bicāns, apstiprināja audzēja progresiju un nepieciešamību pēc ķirurģiskas iejaukšanās.
Ņemot vērā audzēja ieaugšanu galvaskausa kaulā, Austrumu slimnīcas neiroķirurgu komanda pieņēma lēmumu izmantot 5-aminolevulīnskābes (5-ALA) inducēto fluorescenci. 5-ALA ir viela, ko pacients iedzer vairākas stundas pirms operācijas – tā selektīvi uzkrājas audzēja šūnās, kuras operācijas laikā, izmantojot speciālu mikroskopu, kļūst redzamas kā rozā fluorescējošas struktūras. Tas ļauj ķirurgiem precīzi nošķirt audzēja audus no veselajiem, tostarp kaula struktūrās, kur robežas citādi nav saskatāmas.
“Protams, šādas operācijas pamatā ir gan modernu tehnoloģiju pieejamība, gan ārstu zināšanas un praktiskās prasmes. Taču pats svarīgākais ir tas, ka mēs neapstājamies pie standarta risinājumiem – mēs meklējam veidu, kā konkrētajam pacientam reāli palīdzēt. Šajā gadījumā tieši kombinācija starp pieredzi, tehnoloģijām un komandas darbu ļāva sasniegt rezultātu, kas pacientam nozīmē iespēju —atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē,” saka Austrumu slimnīcas neiroķirurģe Elīna Ozoliņa.
Operācija tika veikta Austrumu slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” operāciju blokā, un tās kopējais ilgums bija 3 stundas un 35 minūtes. Operācijas laikā tika veikta plaša osteoklastiska kraniotomija – pilnīga audzēja skartā galvaskausa kaula izņemšana, audzēja evakuācija 5-ALA kontrolē, cietā smadzeņu apvalka plastika un vērienīga galvaskausa defekta rekonstrukcija ar mākslīgu implantu. Neraugoties uz operācijas sarežģītību un apjomu, pacienta pēcoperācijas atlabšana noritēja veiksmīgi.
Unikālo operāciju veica Austrumu slimnīcas multidisciplināra speciālistu komanda:
Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas:
- neiroķirurgs, asociētais profesors Kaspars Auslands
- neiroķirurģe Elīna Ozoliņa
- neiroķirurgs Rolfs Ozols
- neiroķirurģijas specialitātes rezidente Aija Tumova
Anestezioloģijas klīnikas:
- anestezioloģe, reanimatoloģe Anita Skudre
- vispārējās aprūpes māsa Regīna Rucka
Savukārt Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnikas virsārsts, neiroķirurgs Kārlis Bicāns sastādīja komplicētu ārstēšanas plānu, lai sagatavotu pacientu sarežģītajai operācijai, kā arī kopā ar klīnikas ārstiem un aprūpes personālu sekoja pacienta atveseļošanās gaitai pēc operācijas.
Unikālā operācija ir apliecinājums, ka Austrumu slimnīca spēj nodrošināt augstākās sarežģītības onkoloģisko pacientu ārstēšanu, pielietojot precīzijas medicīnas risinājumus, kas ir līdzvērtīgi vadošajām Eiropas klīnikām un pateicoties tam, būtiski samazina audzēja atkārtošanās risku pacientam.