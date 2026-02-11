112

"Kur tev prāts?" Policisti Ķekavas pusē aptur BMW un tūlīt saprot, ka vadītājs rīkojies pagalam bezatbildīgi. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Patrulējot Ķekavas novadā, pašvaldības policijas darbinieki pamanīja BMW transportlīdzekli bez priekšējās numura zīmes un ar bojājumiem.

Pārbaudes laikā konstatēts, ka gan vadītājs, gan pasažieris,iespējams, atradās narkotisko vielu reibumā.

Uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki un par notikušo tiks uzsākts kriminālprocess.

Policija atgādina – sēsties pie stūres narkotisko vielu reibumā ir ārkārtīgi bīstami, apdraudoši un bargi sodāmi.

Ikviens aicināts būt atbildīgam – viena neapdomīga rīcība var maksāt dzīvības, brīdina policija.

