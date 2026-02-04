Vilki pastaigājas pa Slokas ezera ledu. VIDEO
Kamēr Latvijā turpinās stindzinošais sals, vilki pamanīti pastaigājamies pa Slokas ezera ledu. Video ar divu meža plēsoņu pastaigu kāds vērīgs cilvēks publicējis savā "Facebook" kontā.
Komentāros norāda, ka vilki šajā rajonā mitinās jau sen, bet kāds komentētājs pieminējis, ka reiz viņu tur pārsteidza pa ceļu pārskrējis lūsis.
Pagaidām izskatās, ka vilki vēl ilgi varēs skriet pa ledu, jo sinoptiķi tuvākajā laikā nesola nekādu īpašu pasiltināšanos, gaisa temperatūra stabili būs krietni zem nulles.
Savukārt Valsts meža dienests paziņojis, ka 15. janvārī beidzās 2025./2026. gada vilku medību sezona. Tās laikā nomedīti 370 vilki, kas ir maksimālais pieļaujamais nomedīšanas apjoms, kādu šajā sezonā noteica Valsts meža dienests.
Šajā medību sezonā visvairāk vilku nomedīts Madonas novadā – 39 dzīvnieki. Tam seko Valmieras novads ar 31 nomedītu vilku, Gulbenes novads ar 23 un Ludzas novads ar 21 nomedītu vilku. Cēsu, Dienvidkurzemes un Smiltenes novados katrā nomedīti18 vilki, pa vienam vilkam nomedīts arī Bauskas, Jelgavas un Tukuma novados.
2025./2026. gada medību sezonā Valsts meža dienests palielināja kopējo pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu no 300 līdz 370 dzīvniekiem. Tāpat, lai sekmētu vilku medīšanu teritorijās, kur konstatēta to pastāvīga klātbūtne, tika noteiktas A un B apsaimniekošanas vienības ar atsevišķiem medību termiņiem un atļauto nomedīto vilku skaitu. Saskaņā ar Medību noteikumiem vilku medības ir atļautas no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu.
Latvijā vilks ir īpaši aizsargājama ierobežoti izmantojama suga, kuru drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, saglabājot labvēlīgu vilku populācijas stāvokli. Medību sezonā tiek noteikts tāds pieļaujamais nomedījamo vilku apjoms, kas neapdraud šo dzīvnieku populācijas atjaunošanos un vienlaicīgi dod iespēju medniekiem mazināt zaudējumu risku lauksaimniecībai un mājsaimniecībām.
2025. gadā Valsts meža dienests pārbaudījis informāciju par 82 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši (nogalināti, ievainoti vai pazuduši) 372 mājdzīvnieki. Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, vērojama tendence, ka vilku uzbrukumu skaits mazinās.