Izskanējušas nepatiesas ziņas, ka Zelenskis Ukrainā plāno izsludināt vēlēšanas
Laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz anonīmiem avotiem, apgalvojis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis varētu 24. februārī Ukrainā izsludināt prezidenta vēlēšanas un referendumu. Tikmēr Ukrainas prezidenta birojs paziņojis, ka šī informācija neatbilst patiesībai.
Medijs norāda, ka ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija izdarījusi uz Kijivu spiedienu sarīkot līdz 15. maijam, vai riskēt ASV solīto drošības garantiju zaudēšanu potenciāla pamiera gadījumā. Jāatzīmē, ka 24. februārī tiks aizvadīts ceturtais gads kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Ukrainas prezidenta birojs trešdien noraidīja "Financial Times" publikācijā paustos apgalvojumus. “Kamēr valstī nav drošības, nebūs arī nekādu paziņojumu,” izdevumam RBC-Ukraine sacīja avots no prezidenta tuvākā loka.
Vienlaikus Ukrainas varas iestādes turpina tehnisko gatavošanos iespējamām vēlēšanām pēckara periodā. Ukrainas Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) apstiprinājusi priekšlikumu kopumu, kurā izklāstīts, kā pēc karastāvokļa beigām varētu organizēt nacionālās vēlēšanas. Komisija norādīja, ka šie ieteikumi paredzēti, lai veicinātu plašāku diskusiju par vēlētāju tiesību aizsardzību un pasargātu pēckara vēlēšanas no iespējamās ārvalstu iejaukšanās.
Jau ziņots, ka Ukrainas konstitūcija, tāpat kā daudzu citu pasaules valstu likumdošana, liedz vēlēšanas rīkot karastāvokļa laikā, jo tas nav iespējams gan drošības aspektu dēļ [konstantās apšaudes, uzbrukumi, caurredzamības trūkums], gan tādēļ, ka atsevišķas Ukrainas daļas ir okupētas, vai miljoniem cilvēku valsti pametuši. Tajā pat laikā Krievijas vadonis Vladimirs Putins, kurš valsti vada kopš 1999. gada, divas reizes mainījis Krievijas likumdošanu, lai pagarinātu savu pilnvaru termiņu.