Aucē jau divas nedēļas tiek meklēts bezvēsts pazudušais Valentīns Hlistiks. Vīrietim ir veselības problēmas

Valsts policijas amatpersonas meklē bezvēsts pazudušo, 1960. gadā dzimušo Valentīnu Hlistiku, kurš pēdējo reizi manīts šī gada 26. janvārī.
Vīrietis 26. janvārī ap pulksten 07.30 izgāja no savas dzīves vietas Aucē, Zemgales ielā 20 un līdz šim brīdim nav atgriezies. Pazīmes: augums 168 cm, bija ģērbies sarkanas un melnas krāsas džemperī, gaiši brūnas krāsas auduma biksēs, melnā cepurē, melnos puszābakos. Vīrietim ir veselības problēmas un pārvietojoties klibo.
Valsts policija aicina aplūkot attēlus ar personu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot 112!