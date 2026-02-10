Par uzņēmēja Ļubkas slepkavību Igoram Haitam piespriež 18 gadus cietumā
Latgales rajona tiesa Daugavpilī piesprieda 18 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz trim gadiem Igoram Haitam par uzņēmēja un politiķa Andra Ļubkas slepkavību.
Tiesa lēma piedzīt no apsūdzētā valsts labā 3100 eiro saistībā ar Tiesu administrācijas izmaksāto valsts kompensāciju cietušajiem.
Tāpat lemts apmierināt cietušo kompensācijas pieteikumu un piedzīt morālo kaitējumu 100 000 eiro apmērā un mantiskos zaudējumus 4953 eiro apmērā saistībā ar juridiskās palīdzības sniegšanu.
Spriedums vēl nav stājies spēkā, un to varēs pārsūdzēt Latgales apgabaltiesā.
Jau vēstīts, ka lietā apsūdzēts 1975. gadā dzimušais Haits, kuram tiek inkriminēta slepkavība pastiprinošos apstākļos un šaujamieroča iegāde, glabāšana, nēsāšana, pārvadāšana vai realizēšana bez attiecīgas atļaujas.
Maksimālais sods par slepkavību pastiprinošos apstākļos ir mūža ieslodzījums.
Savukārt 1991. gadā dzimušo Konstantīnu Belokurovu, kurš Haitu aizveda no notikuma vietas, apsūdz par līdzdalību slepkavībā pastiprinošos apstākļos, kā arī par somas nozagšanu no Ļubkas automašīnas. Viņa lieta izdalīta citā kriminālprocesā, un tiesas process turpinās.
Jau ziņots, ka Ļubka noslepkavots 2023. gada 17. novembrī pie tirdzniecības centra Rēzeknē ar vairākiem šāvieniem. Aizdomās par slepkavības pastrādāšanu dažas stundas pēc tās aizturēts 1975. gadā dzimušais Haits.
Apsūdzības ieskatā nozieguma iemesls bija vārdisks konflikts par sadzīvisku situāciju, kurš tajā pašā dienā izcēlās starp Ļubku un Haita dzīvesbiedri kāda cita veikala stāvlaukumā.
Šāvējs pēc slepkavības pameta notikuma vietu ar automašīnu "Volkswagen Touareg", kurai pie stūres sēdēja Belokurovs. Pēc policijas sniegtās informācijas, aptuveni pusotras stundas laikā tika noskaidrots un aizturēts meklētās automašīnas vadītājs, kurš savukārt apgalvo, ka policijā esot pieteicies pats, līdzko uzzinājis par meklēšanu.
Noskaidrojot notikušā apstākļus, iegūta informācija, ka šāvējs bija 1975. gadā dzimušais Haits, kurš izkāpis no automašīnas Rēzeknes novada Vērēmu pagastā.
Slepkavības ierocis netika atrasts.