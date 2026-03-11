Norvēģijā aiztur trīs brāļus aizdomās par spridzināšanu pie ASV vēstniecības Oslo
Norvēģijā aizturēti trīs brāļi aizdomās par spridzināšanu pie ASV vēstniecības Oslo nedēļas nogalē, paziņojusi policija.
Sprādzienā naktī no sestdienas uz svētdienu neviens cilvēks necieta, un vēstniecības ēkai netika nodarīti lieli bojājumi. Eksplozija notika pie ieejas vēstniecības konsulārajā dienestā.
Brāļi, kuri ir Irākas izcelsmes Norvēģijas pilsoņi, tika aizturēti šodien Oslo, un policija izmeklē viņu motīvus.
"Mēs joprojām strādājam ar vairākām hipotēzēm," paziņoja prokurors Kristians Hatlo, norādot, ka viena teorija ir kādas ārvalsts valdības iestādes pasūtījums. "Tas ir diezgan dabiski, ņemot vērā mērķi - ASV vēstniecību - un drošības situāciju, kādā šobrīd atrodas pasaule," viņš piebilda.
"Mēs uzskatām, ka viens no viņiem ir persona, kas pie vēstniecības novietoja spridzekli, un ka pārējie divi bija līdzdalībnieki šajā aktā," runājot par aizdomās turamajiem, sacīja Hatlo. Viņš teica, ka neizslēdz arī saistību ar noziedzīgiem tīkliem.
Norvēģijas drošības dienests PST savā ikgadējā draudu novērtējumā pagājušajā mēnesī norādīja, ka Irāna, ko tas uzskata par vienu no galvenajiem draudiem valstij, varētu paļauties uz starpniekiem, tostarp noziedzīgiem tīkliem, lai īstenotu savus mērķus.
Irānas vēstnieks Oslo otrdien noliedza, ka Irāna būtu saistīta ar sprādzienu pie ASV vēstniecības.
Aptuveni tajā laikā, kad notika incidents, ASV vēstniecības "Google Maps" lapā tika augšupielādēts video, kurā bija redzams bijušais Irānas augstākais līderis ajatolla Ali Hamenei, kurš tika nogalināts pirmajā ASV un Izraēlas triecienu dienā.
Norvēģijas sabiedriskā raidorganizācija NRK ziņoja, ka persona, kas augšupielādēja video, persiešu valodā uzrakstīja: "Dievs ir liels. Mēs esam uzvarētāji." Policija sākusi izmeklēšanu par šo gadījumu.