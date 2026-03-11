LBAS: Latvija konkurētspējas ziņā atrodas neizdevīgākā situācijā nekā citas ES valstis
Latvija konkurētspējas ziņā ir sliktākos apstākļos nekā citas Eiropas Savienības (ES) valstis, pauda Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs Egils Baldzēns.
Trešdien Baldzēna vadībā notika Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes (NTSP) kārtējā sēde. Viens no tajā apskatāmajiem jautājumiem bija par pasākumiem valsts konkurētspējas veicināšanai.
Baldzēns atzina, ka LBAS ieskatā Latvija konkurētspējas ziņā ir sliktākos apstākļos, jo atrodas ES nomalē. "Labāk šajā ziņā ir tām valstīm, kas ir Eiropas vidū, ar citām ES valstīm apkārt," sacīja LBAS priekšsēdētājs.
Latvijai, savukārt, blakus ir Krievija un Baltkrievija, ar kurām biznesa attiecības vietējie uzņēmēji vairs gandrīz neveido Krievijas sāktā kara dēļ Ukrainā, viņš piebilda.
Baldzēns arī pauda, ka elektrības un citu energoresursu cenu jautājums ir viens no pašiem būtiskākajiem, kā celt ne tikai mājsaimniecību, bet arī uzņēmumu ienākumus.
Inovāciju nozīmi konkurētspējas stiprināšanā trešdienas sēdē izcēla arī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK). Baldzēns gan pauda viedokli, ka inovācijas un pētniecība valstiskā līmenī Latvijā nav tik veiksmīgas, jo bieži vien no uzņēmumiem, kuri, iespējams, izmanto savā darbā kādas inovatīvās pieejas, informācija netiek nodota valsts iestādēm.
NTSP ir nacionālā līmeņa trīspusējā sociālā dialoga institūcija Latvijā, kurā darbojas valdības, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izvirzītie pārstāvji.