“Mogo”/RSU pārspēj Liepāju un kļūst par OHL regulārās sezonas uzvarētāju
"Mogo"/RSU vienība trešdien "Optibet" hokeja līgas (OHL) regulārā čempionāta noslēdzošās kārtas mačā pārspēja "Liepājas hokeja komandu" un turnīru noslēdza pirmajā vietā.
"Mogo"/RSU savā uzvarēja ar 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), liekot līdzšinējiem līderiem atkāpties uz trešo vietu.
Uzvarētāju rindās vārtus guva Kristers Ansons, Ernests Krūms, Gints Meija un Elviss Želubovskis, kurš līdz ar šo punktu kļuva par Latvijas čempionāta visu laiku rezultatīvāko spēlētāju, apsteidzot Aigaru Razgalu. Želubovska kontā tagad ir 595 punkti, par vienu vairāk nekā līdzšinējam rekordistam Razgalam.
Liepājnieku rindās precīzi metieni Endija Butāna un Kārļa Ozoliņa kontā.
Citā mačā "Zemgale"/LBTU savā laukumā ar 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) pārspēja "Rīgas hokeja skolu" un pakāpās uz otro vietu noslēguma tabulā.
Viesi pēc Maksa Mihailova, Maksima Teluškina un Lenarda Jāņa Spriešļa gūtajiem vārtiem līdz mača 26. minūtei izvirzījās vadībā ar 3:0, tomēr mājinieki līdz 46. minūtei pēc diviem Riharda Mareņa un vieniem Artūra Karašas vārtiem panāca izlīdzinājumu. Uzvaras vārtus jelgavnieku rindās spēles 58. minūtē guva Harijs Brants.
Vēl vienā spēlē Kijivas "Capitals" viesos ar 5:4 (1:2, 1:0, 3:2) pārspēja Tallinas "Panter".
Regulārā čempionāta kopvērtējumā pirmo vietu ar 64 punktiem 40 mačos izcīnīja "Mogo"/RSU, bet otrā ar tādu pašu punktu skaitu finišēja "Zemgale"/LBTU, abām vienībām iekļūstot pusfinālā.
Trešo vietu ar 63 punktiem ieņēma "Liepājas hokeja komanda", kurai ar 61 punktu sekoja Kijivas "Capitals". Rīgas "Prizma" sakrāja 36 punktus, Tallinas "Panter" - 34, "Rīgas Hokeja skola" tika pie 28 punktiem, bet Elektrēnu "Energija" - 20 punkti, bet Viļņas "Hockey punks" regulāro čempionātu noslēdza ar 18 punktiem.
Ceturtdaļfināla pāros "Liepājas hokeja komanda" tiksies ar "Panter", bet "Capitals" spēlēs ar "Prizmu". Pirmie mači sērijās līdz četrām uzvarām šajos dueļos notiks attiecīgi 13. un 14. martā.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.