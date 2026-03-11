Graudiņa un Samoilova sezonas pirmo “Elite 16” turnīru sāk ar zaudējumu
Latvijas duets Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova trešdien Brazīlijā ar zaudējumu uzsāka profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) sezonas pirmo "Elite 16" turnīru.
Pasaules čempiones Graudiņa/Samoilova, kuras turnīrā izsētas ar trešo numuru, C grupas pirmajā mačā ar 1-2 (18:21, 22:20, 10:15) piekāpās amerikānietēm Korijai Savī/Devonai Ņūberijai (22.).
Rīt latvietes grupas otrajā mačā spēlēs ar mājiniecēm Maiaelu Martinsu Silvu Kaisu un Talitu Simoneti, kuras izlikstas ar 15. numuru, bet piektdien spēlēs ar vēl vienu ASV duetu Paipere Ferča/Tīgana van Gansta (10.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnīsies par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Jau ziņots, ka vīriešu sacensībās Ardis Bedrītis/Artūrs Rinkevičs trešdien pārvarēja kvalifikāciju un iekļuva pamatsacensībās, kas sāksies ceturtdien.
Turnīrs Žuaunpesoā profesionālajā tūrē ir šogad pirmās no septiņām "Elite 16" sacensībām.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.