Saeima neaicina Trampam piešķirt Nobela prēmiju, noraidot Šlesera vadītās partijas lēmumprojektu
Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) lēmumprojektu par ASV prezidenta Donalda Trampa kandidatūras atbalstīšanu Nobela Miera prēmijas piešķiršanai. Kā norādīja LPV, lēmumprojekts pamatojas "cieņā pret ASV nostāju pret Latviju, kas ir bijusi nozīmīgs politisks un juridisks balsts Latvijas cīņai par valstisku neatkarību un suverenitāti".
LPV deputāti atzīmēja "ASV nozīmīgo lomu Latvijas drošības un transatlantisko attiecību stiprināšanā", kā arī uzsvēra, ka "ASV ir galvenais Latvijas stratēģiskais sabiedrotais un partneris, kura sadarbībai ir izšķiroša nozīme Latvijas nacionālās drošības stiprināšanā".
Atbalstu Trampa apbalvošanai LPV deputāti pauda, respektējot Trampa realizēto politiku kolektīvās drošības stiprināšanā, kas esot veicinājusi sabiedroto lielāku iesaisti un atbildības uzņemšanos, tādējādi nostiprinot Ziemeļatlantijas līguma organizācijas ilgtspēju un atturēšanas spējas.
Tāpat LPV deputāti atzīmēja Trampa ieguldījumu Latvijas drošības un miera stiprināšanā un ieguldījumu miera un starptautiskās drošības veicināšanā visā pasaulē.
Lēmumprojektā teikts, ka "Trampa vadībā ASV īstenoja aktīvu diplomātiju ar mērķi mazināt spriedzi starp valstīm, izmantojot tiešu politisko dialogu, atturēšanas politiku un diplomātiskus risinājumus, tādējādi sekmējot globālās drošības stabilitāti".
Aģentūra LETA iepriekš vēstīja, ka Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt Trampam. Lai gan sākotnēji Mieriņa skaidroja, ka paraksts bijis tikai "izmēģinājums" un jautājums vēl jāapspriež ar ārpolitikas veidotājiem, vēlāk viņa apstiprināja, ka vēstule jau nosūtīta Izraēlai.
Lēmums nebija pilnībā saskaņots ar valdību, un arī ārlietu ministre Baiba Braže (JV) to vērtējusi kritiski. Vēstules parakstīšana notika laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju pastiprinājuši spriedzi transatlantiskajās attiecībās. Mieriņa Trampa rīcību aizstāvēja, norādot uz drošības apsvērumiem un uzsverot ASV kā Latvijas stratēģisko partneri.
Vienlaikus Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs norādījuši, ka respektē Mieriņas personīgo lēmumu parakstīt šo vēstuli.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Nobela prēmija jau izraisījusi nopietnu ASV un Polijas diplomātisko konfliktu, kad ASV vēstnieks Polijā Toms Rouzs ceturtdien paziņojis par jebkādu kontaktu pārtraukšanu ar Polijas parlamenta spīkeru Vlodzimežu Čažastiju. ASV pārstāvi saniknojusi Polijas parlamenta priekšsēdētāja nevēlēšanā atbalstīt prēmijas piešķiršanu Trampam, kurš par prēmijas nesaņemšanu žēlojas jau kopš savas pirmās prezidentūras laika.