Ukrainas bruņotie spēki sagādāja Krievijai frontē sakāvi, sagaidot okupantu pavasara ofensīvu ar uguns vētru
Tikai divu dienu laikā Krievijas karaspēks zaudēja vairāk nekā 3000 vīru. Pavasara ofensīvas sākums izraisīja spēcīgu Ukrainas bruņoto spēku atbildi.
Krievijas 2026. gada pavasara-vasaras ofensīvas kampaņa ir sākusies, taču tā sākās katastrofāli, ar rekordlieliem personāla zaudējumiem. Tā raksta militārais eksperts Aleksandrs Kovaļenko, komentējot Krievijas armijas zaudējumu rādītājus pēdējās divās dienās.
Viņš lēš, ka, ja šāds temps turpināsies, Krievija varētu sasniegt līmeni līdz pat 50 000 nogalinātu okupantu mēnesī.
Ofensīva sākās ar lieliem zaudējumiem
Kovaļenko apgalvo, ka ofensīvas operāciju otrajā dienā kopējie zaudējumi jau ir pārsnieguši 3000 vīru. Publicētais grafiks liecina, ka 17. martā Krievijas armijas ikdienas zaudējumi sasniedza 1710 karavīrus, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem pēdējo mēnešu laikā.
Eksperts norāda, ka jau agrāk bija skaidrs, ka Krievijas karaspēkam trūkst apstākļu veiksmīgai ofensīvai 2026. gadā. Viņš uzskata, ka Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukumi šos plānus izjauca jau paša sākumā.
Zaudējumi varētu pārsniegt pagājušā gada zaudējumus
Kovaļenko uzskata, ka, ja Krievijas pavēlniecība turpinās īstenot esošos plānus, kas tika apstiprināti jau 2025. gadā, Krievijas armijas zaudējumi būs vēl lielāki nekā pagājušajā gadā. Viņaprāt, Krievija vairs nespēj pilnībā kompensēt šādus zaudējumus. Uz šī fona jaunas Krievijas armijas ofensīvas kampaņas sākums izskatās arvien asiņaināks un mazāk efektīvs.